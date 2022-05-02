快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網球／溫網禁賽俄選手 納達爾聲援：非常不公平

聯合新聞網 / 綜合報導
納達爾認為溫網禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽「非常不公平」。（路透）
納達爾認為溫網禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽「非常不公平」。（路透）

史上最多男單大滿貫冠軍西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal），近日接受訪問時表示，今年溫布頓網球錦標賽禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽「非常不公平」。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，主辦溫網的全英草地網球俱樂部決定，將禁止來自俄羅斯和白俄羅斯的球員參加任何英國草地比賽，以回應俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

對於這樣的作法，納達爾在馬德里公開賽賽前記者會表示不認同，「我認為這對我的俄羅斯網球夥伴們非常不公平。這場戰爭發生並不是他們的錯。我為他們感到遺憾，我希望這不是最終的結局，但說到底我們也知道這不是我們所能決定的。接我們要看看未來幾週會發生些什麽，看看球員們會不會有所回應，當一個政府實施限制之後，你只能去遵守。」

全英草地網球俱樂部的決定已受到許多球員譴責，ATP和WTA也表示反對這項禁令，目前正在商討如何應對，很有可能會將6月27日至7月10日舉行溫網的排名積分取消。

白俄羅斯 烏克蘭 馬德里 戰爭 記者會

相關新聞

網球／恩師貝克遭判刑入獄 約克維奇沉重表示「心都碎了」

6座大滿貫冠軍德國傳奇球星貝克（Boris Becker），因宣告破產時隱匿資產等罪名，遭英國倫敦法院宣判入獄兩年半，世界球王約克維奇(Novak Djokovic)曾經是貝克的學生，聽到恩師的慘狀，

象棋／亞運國手台灣棋王吳貴臨逝世 昔日曾1對150車輪戰

「台灣棋王」吳貴臨昔日曾以1人之姿與150名棋士下棋，展現堅強的棋力和縝密思緒能力，為台灣唯一的象棋九段棋士，近年受攝護...

射箭／世界盃摘金積分進補 台灣反曲弓男團登世界第一

台灣男子反曲弓射箭代表隊在出征第一站世界盃就傳出捷報，拿下金牌，積分也獲進補，根據最新公布的世界排名，台灣男團排名前進4...

聽奧／雙金網球女將任掌旗官 中華代表團拚超越上屆

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）台灣時間今天早上6點開幕，我國共有39名選手與會，今天開幕典...

NFL／獵鷹選秀 押寶高大接球員

亞特蘭大獵鷹在本屆NFL選秀第一輪第八順位，有些意外地選擇了來自南加大（USC）身高6呎4寸的高大外接手蘭登（Drake...

PGA／墨西哥公開賽 潘政琮並列第29

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）墨西哥公開賽第4輪射5鳥，但吞下5柏忌，揮出71桿，4輪累計以低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。