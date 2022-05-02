網球／溫網禁賽俄選手 納達爾聲援：非常不公平

史上最多男單大滿貫冠軍西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal），近日接受訪問時表示，今年溫布頓網球錦標賽禁止俄羅斯和白俄羅斯球員參賽「非常不公平」。

由於俄羅斯入侵烏克蘭，主辦溫網的全英草地網球俱樂部決定，將禁止來自俄羅斯和白俄羅斯的球員參加任何英國草地比賽，以回應俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

對於這樣的作法，納達爾在馬德里公開賽賽前記者會表示不認同，「我認為這對我的俄羅斯網球夥伴們非常不公平。這場戰爭發生並不是他們的錯。我為他們感到遺憾，我希望這不是最終的結局，但說到底我們也知道這不是我們所能決定的。接我們要看看未來幾週會發生些什麽，看看球員們會不會有所回應，當一個政府實施限制之後，你只能去遵守。」

全英草地網球俱樂部的決定已受到許多球員譴責，ATP和WTA也表示反對這項禁令，目前正在商討如何應對，很有可能會將6月27日至7月10日舉行溫網的排名積分取消。