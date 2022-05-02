PGA／墨西哥公開賽 潘政琮並列第29

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）墨西哥公開賽第4輪射5鳥，但吞下5柏忌，揮出71桿，4輪累計以低於標準8桿的276桿並列第29。

墨西哥公開賽總獎金730萬美元（約新台幣2億1718萬元），潘政琮首輪揮出66桿，排名一度衝上並列第11，第2、3輪各打出70桿、69桿，前3輪結束暫並列第17。

潘政琮最終輪從第1洞出發，表現起伏，前9洞領到2柏忌，但第5到7洞連續射下小鳥；轉場後在第10到13洞苦吞3柏忌，隨後在第14洞捕鳥止血，收尾第18洞再進帳1鳥。

27歲西班牙名將拉姆（Jon Rahm）帶著2桿領先優勢出發，表現平穩，抓下3鳥、1柏忌，以69桿繳卡，4輪總桿數以低於標準17桿的267桿、以1桿優勢奪冠。

拉姆贏得個人生涯第7座美巡賽冠軍，且自2016-2017年賽季以來，每年都有冠軍入袋。