快訊

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

上海養老院將活人裝屍袋送火化...相關官員被撤職 院長下場曝光

PGA／墨西哥公開賽 潘政琮並列第29

中央社 / 台北2日電
潘政琮。 美聯社
潘政琮。 美聯社

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）墨西哥公開賽第4輪射5鳥，但吞下5柏忌，揮出71桿，4輪累計以低於標準8桿的276桿並列第29。

墨西哥公開賽總獎金730萬美元（約新台幣2億1718萬元），潘政琮首輪揮出66桿，排名一度衝上並列第11，第2、3輪各打出70桿、69桿，前3輪結束暫並列第17。

潘政琮最終輪從第1洞出發，表現起伏，前9洞領到2柏忌，但第5到7洞連續射下小鳥；轉場後在第10到13洞苦吞3柏忌，隨後在第14洞捕鳥止血，收尾第18洞再進帳1鳥。

27歲西班牙名將拉姆（Jon Rahm）帶著2桿領先優勢出發，表現平穩，抓下3鳥、1柏忌，以69桿繳卡，4輪總桿數以低於標準17桿的267桿、以1桿優勢奪冠。

拉姆贏得個人生涯第7座美巡賽冠軍，且自2016-2017年賽季以來，每年都有冠軍入袋。

潘政琮 高爾夫

延伸閱讀

PGA／墨西哥公開賽第3輪 潘政琮暫並列第17

英業達65折買入台南土地有2關鍵 為何被稱超值投資？

影／觀光船遇座頭鯨伏擊衝撞 遊客噴飛落海畫面曝光

PGA／傳承盃高球賽 潘政琮並列第42

相關新聞

網球／恩師貝克遭判刑入獄 約克維奇沉重表示「心都碎了」

6座大滿貫冠軍德國傳奇球星貝克（Boris Becker），因宣告破產時隱匿資產等罪名，遭英國倫敦法院宣判入獄兩年半，世界球王約克維奇(Novak Djokovic)曾經是貝克的學生，聽到恩師的慘狀，

象棋／亞運國手台灣棋王吳貴臨逝世 昔日曾1對150車輪戰

「台灣棋王」吳貴臨昔日曾以1人之姿與150名棋士下棋，展現堅強的棋力和縝密思緒能力，為台灣唯一的象棋九段棋士，近年受攝護...

射箭／世界盃摘金積分進補 台灣反曲弓男團登世界第一

台灣男子反曲弓射箭代表隊在出征第一站世界盃就傳出捷報，拿下金牌，積分也獲進補，根據最新公布的世界排名，台灣男團排名前進4...

聽奧／雙金網球女將任掌旗官 中華代表團拚超越上屆

2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）台灣時間今天早上6點開幕，我國共有39名選手與會，今天開幕典...

NFL／獵鷹選秀 押寶高大接球員

亞特蘭大獵鷹在本屆NFL選秀第一輪第八順位，有些意外地選擇了來自南加大（USC）身高6呎4寸的高大外接手蘭登（Drake...

PGA／墨西哥公開賽 潘政琮並列第29

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）墨西哥公開賽第4輪射5鳥，但吞下5柏忌，揮出71桿，4輪累計以低於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。