疫情影響 澳洲表態不參加杭州亞運
澳洲今天說，將不會派運動員參加今年在中國杭州舉行的亞洲運動會。
這屆亞運將於9月10日至25日在杭州舉行，杭州位在上海西南不到200公里處，上海目前正對抗大規模的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情。
亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）首次邀請來自大洋洲國家的300名運動員和150名人員參加亞運。
澳洲奧林匹克委員會（Australian OlympicCommittee）發言人給法新社的訊息中說，「沒有來自澳洲的運動員」將參加杭州亞運。
杭州亞運主辦單位說，他們正在制定一項以2月北京冬季奧運為範本的防疫計畫。
但他們沒有多說明如果中國維持嚴格的清零政策，要如何舉辦亞運。
杭州擁有1200萬人口，將成為繼1990年的北京和2010年的廣州後，中國第三座舉辦亞運的城市。
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