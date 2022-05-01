高球／松下女子賽遭逆轉 盧曉晴奪亞軍

中央社 / 台北1日電
盧曉晴。 擷圖自畫面
盧曉晴。 擷圖自畫面

台灣高球女將盧曉晴今天在日巡賽松下女子公開賽最終回合後9洞遭逆轉，打出72桿，3輪累計以低於標準8桿的208桿，拿下亞軍，而日本選手西鄉真央以總桿數206桿奪冠。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）松下女子公開賽總獎金8000萬日圓（約新台幣1846萬元），共3回合，今天在日本千葉縣浜野高爾夫俱樂部展開最終回合賽事。

盧曉晴本季前5場比賽以3月底、4月初舉行的山葉女子公開賽表現最佳，並列16名，本週征戰松下女子公開賽手感火熱，前2輪都揮出68桿，帶著2桿領先優勢進入第3輪，有機會挑戰日巡賽第17冠。

盧曉晴前9洞穩紮穩打，在第3、6洞抓下小鳥，持續領先，但轉場後未能穩住陣腳，後9洞吞下2柏忌，單日以平標準的72桿作收，3輪累計以低於標準8桿的208桿，以2桿之差錯失冠軍，收下亞軍，但依舊是個人本季最佳成績。

西鄉真央今天在後半段竄出，先是在第12洞射下小鳥，隨後在第15洞上演獵鷹秀，成為今天比賽關鍵的分水嶺，並在收尾第18洞再添1鳥，揮出68桿，3輪總桿數以206桿封后。

盧曉晴日巡賽生涯至今累積16座冠軍，2015年個人包辦5冠大豐收，2017年更4度高舉金盃，並在同一年11月理光盃女子巡迴錦標賽拿下個人日巡賽生涯第16冠，但至今已4年多未嚐到冠軍滋味。

盧曉晴 高爾夫

延伸閱讀

PGA／墨西哥公開賽第3輪 潘政琮暫並列第17

高爾夫玩家必上手！泰格豪雅特別版智能表 自動偵測開球距離、續航力達10小時

LPGA／樂天錦標賽次輪 李旻繳73桿並列18

高球／一代名將呂良煥告別人世 享褒揚令及國旗最高致敬

相關新聞

羽球／山口茜亞錦賽決賽落敗 仍壓過戴資穎登世界球后

亞洲羽毛球錦標賽今日在菲律賓馬尼拉落幕，日本著名女將山口茜，在女單決賽遭到逆轉不敵中國新星王祉怡，但下周世界排名積分已足以超越沒有參賽的戴資穎，職業生涯第三度升上世界第一，而戴資穎「球后」周數紀錄停留

高球／台灣女將在美為校爭光 進軍NCAA邁向新人生

俄勒岡大學女子高爾夫校隊有3位互稱姐妹的台灣球員，4月她們替球隊創下歷史新頁，拿下美西大學重要聯盟賽的團體和個人雙料冠軍...

田徑／台灣欄神陳奎儒 日本飆本季最佳奪銀

東京奧運國手「台灣欄神」陳奎儒，今天在日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽飆出本季最佳成績，以13秒51收下男子110公...

PGA／墨西哥公開賽第3輪 潘政琮暫並列第17

旅美高球好手潘政琮今天在PGA墨西哥公開賽第3輪抓3鳥、吞1柏忌，打出69桿，3輪累計以低於標準8桿的205桿，暫時並列...

田徑／為亞運備戰 我好手突破生涯最佳

我國亞運田徑培訓隊成員陳傑和彭名揚，昨天都以50秒內的成績晉級日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽，今天決賽兩人再以穩定...

羽球／4年內3度拉下球后戴資穎 山口茜最長僅撐8周

在菲律賓馬尼拉舉行的羽球亞錦賽，日本女單名將山口茜今天在4強賽遭遇印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sin...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。