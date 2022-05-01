高球／松下女子賽遭逆轉 盧曉晴奪亞軍

台灣高球女將盧曉晴今天在日巡賽松下女子公開賽最終回合後9洞遭逆轉，打出72桿，3輪累計以低於標準8桿的208桿，拿下亞軍，而日本選手西鄉真央以總桿數206桿奪冠。

日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）松下女子公開賽總獎金8000萬日圓（約新台幣1846萬元），共3回合，今天在日本千葉縣浜野高爾夫俱樂部展開最終回合賽事。

盧曉晴本季前5場比賽以3月底、4月初舉行的山葉女子公開賽表現最佳，並列16名，本週征戰松下女子公開賽手感火熱，前2輪都揮出68桿，帶著2桿領先優勢進入第3輪，有機會挑戰日巡賽第17冠。

盧曉晴前9洞穩紮穩打，在第3、6洞抓下小鳥，持續領先，但轉場後未能穩住陣腳，後9洞吞下2柏忌，單日以平標準的72桿作收，3輪累計以低於標準8桿的208桿，以2桿之差錯失冠軍，收下亞軍，但依舊是個人本季最佳成績。

西鄉真央今天在後半段竄出，先是在第12洞射下小鳥，隨後在第15洞上演獵鷹秀，成為今天比賽關鍵的分水嶺，並在收尾第18洞再添1鳥，揮出68桿，3輪總桿數以206桿封后。

盧曉晴日巡賽生涯至今累積16座冠軍，2015年個人包辦5冠大豐收，2017年更4度高舉金盃，並在同一年11月理光盃女子巡迴錦標賽拿下個人日巡賽生涯第16冠，但至今已4年多未嚐到冠軍滋味。