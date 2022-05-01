田徑／台灣欄神陳奎儒 日本飆本季最佳奪銀

東京奧運國手「台灣欄神」陳奎儒，今天在日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽飆出本季最佳成績，以13秒51收下男子110公尺跨欄銀牌，和先前男子400公尺跨欄出賽的陳傑和彭名揚都躋身前3。

去年初嘗奧運國手滋味的陳奎儒，本季最佳成績是港都盃的13秒73，今天上午預賽他以13秒82分組第1之姿晉級，下午決賽再跑出本季最佳的13秒51，和最終奪金的澳洲好手霍夫（Nicholas Hough）只有0.01秒差距。

雙雙跑進男子400公尺跨欄決賽的陳傑和彭名揚，今天也站上頒獎台，陳傑以49秒31排名第2，彭名揚也飆出49秒32的生涯最佳成績，大幅突破過往的49秒72，獲得第3名，地主黑川和樹以48秒90率先衝線。

陳奎儒接續將續留日本，為5月7日登場的世界田徑大獎賽東京站準備。