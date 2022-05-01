企聯女壘／福添福嘉南鷹9轟搶勝 林志霙拿MVP

中央社 / 台北1日電
福添福嘉南鷹林志霙。 中華壘協提供
福添福嘉南鷹林志霙。 中華壘協提供

企業女子壘球聯賽週末在新北三重舉行，今天福添福嘉南鷹隊火力發揮，團隊敲9發全壘打，林志霙單場雙響砲、貢獻6分打點，率隊以18比4擊敗新北凱撒勇士隊，林志霙獲單場MVP。

2022年企業女子壘球聯賽4月16日開打，本週例行賽在新北三重棒球場舉行，福添福嘉南鷹今天與台北凱撒勇士隊交手，展現驚人火力。

福添福嘉南鷹1局上就有攻勢，柯佳慧敲出2分砲，林志霙隨後也補上2分砲，2人出局後，陳喜晏敲出陽春砲，福添福嘉南鷹開賽就靠著單局3轟，取得5比0領先。

凱撒勇士隊1局下追分，陳家宜敲出2分砲，福添福嘉南鷹葉貴萍2局敲出陽春砲，3局上林志霙敲出個人單場第2轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，凱撒勇士3局下再追2分。

福添福嘉南鷹5局靠著李詩思陽春砲添分，保送、接連安打、暴投再跑回1分，葉貴萍敲出3分砲，單局再拿5分，6局李詩思也敲出個人單場第2轟，陽春砲送回球隊第14分。

福添福嘉南鷹7局再起攻勢，何欹璠敲出陽春砲，再靠著接連安打、失誤攻勢串連添分，林志霙敲出單場第3支安打，再送回2分，福添福嘉南鷹順利拿下比賽勝利。

林志霙單場4打數敲出3支安打，包括2發全壘打，另有選到1次四壞保送，貢獻6分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

勇士

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