田徑／木南道孝田徑挑戰賽 陳傑、陳奎儒摘銀、彭名揚奪銅

「跨欄王子」陳傑與彭名揚今天在日本木南道孝田徑挑戰賽男子400公尺跨欄分別跑出49秒31、49秒32，各以銀牌、銅牌作收。

台灣亞運培訓隊兵分兩路出征日本，「台灣欄神」陳奎儒、「跨欄王子」陳傑、彭名揚、楊隆翔、余晨逸等人參加在大阪舉行的木南道孝田徑挑戰賽。

陳傑、彭名揚昨天在男子400公尺跨欄預賽各繳出49秒96、49秒83，雙雙以分組前2成績晉級決賽。

兩人今天在決賽同場較勁，陳傑以49秒31搶下銀牌，彭名揚緊追在後，以49秒32收下銅牌，而地主黑川和樹以48秒90摘金。

這是陳傑繼2019年4月亞錦賽跑出48秒92以來，個人近3年最佳成績。

彭名揚同樣有所斬獲，去年全運會曾飆出生涯最佳49秒72，今天再將個人最佳成績往前推進。

陳奎儒110公尺跨欄摘銀

大會計分板陳奎儒名列第二。 中華田協提供

「台灣欄神」陳奎儒今天在日本木南道孝田徑挑戰賽男子110公尺跨欄決賽，跑出本季最佳的13秒51成績，以0.01秒之差，收下銀牌。

台灣亞運培訓隊參加在大阪舉行木南道孝田徑挑戰賽，今天傳來捷報，「跨欄王子」陳傑擺脫低潮，跑出近3年最佳成績，男子400公尺跨欄以49秒31勇奪銀牌，而隊友彭名揚則飆出生涯最佳49秒32摘銅。

陳奎儒上午在男子110公尺跨欄預賽登場，預賽分3組，取分組前2，以及擇優2名選手，晉級決賽，陳奎儒跑出13秒82，以分組第一挺進決賽。

陳奎儒決賽從第7道出發，在比賽中段與澳洲選手哈夫（Nicholas Hough）逐漸領先其他選手，兩人幾乎同時間衝線，哈夫以13秒50搶下金牌，陳奎儒與金牌擦身而過，以13秒51收下銀牌。