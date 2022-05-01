田徑／為亞運備戰 我好手突破生涯最佳

我國亞運田徑培訓隊成員陳傑和彭名揚，昨天都以50秒內的成績晉級日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽，今天決賽兩人再以穩定成績包辦男子400公尺跨欄第2名和第3名，彭名揚更跑出生涯最佳成績，接續還有陳奎儒在110公尺跨欄亮相。

亞運田徑培訓隊成員兵分兩隊前往日本參賽，陳傑等好手參加木南道孝紀念田徑公開賽，昨天陳傑預賽跑出49秒96的的分組第一成績晉級，彭名揚也跑出49秒83，以分組第2晉級今天決賽；參加男子400公尺楊隆翔和余晨逸則是無緣晉級。

今天先登場的400公尺跨欄決賽，陳傑跑出49秒31排名第2，彭名揚也飆出49秒32的生涯最佳成績，大幅突破過往的49秒72，獲得第3名。

地主黑川和樹以48秒90獲得第一。

東奧國手陳奎儒今天也在110公尺跨欄出賽，早上預賽他跑出13秒82的分組第一成績，晉級台灣時間下午1點10分決賽。