PGA／墨西哥公開賽第3輪 潘政琮暫並列第17
旅美高球好手潘政琮今天在PGA墨西哥公開賽第3輪抓3鳥、吞1柏忌，打出69桿，3輪累計以低於標準8桿的205桿，暫時並列17。
美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）前進墨西哥，而墨西哥公開賽總獎金730萬美元（約新台幣2億1718萬元），今天舉行第3回合賽事。
西班牙名將拉姆（Jon Rahm）射下4鳥、1柏忌，揮出68桿，連3天繳出6字頭成績，3輪合計以低於標準15桿的198桿，以2桿優勢獨居領先。
潘政琮在RBC傳承高球賽結束後休兵1週，這次征戰墨西哥公開賽，首輪揮出66桿，次輪未能延續手感，打出70桿，今天第3輪從第1洞出發，前9洞進帳1鳥、1柏忌，轉場後漸入佳境，分別在第10、14洞抓下小鳥，以69桿繳卡，3輪總桿數205桿，暫時並列第17。
潘政琮2021-2022賽事共有4場比賽闖進前25，其中更有2場比賽名列前10，明天最終回合賽事若能再加把勁，有機會挺進前10行列。
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