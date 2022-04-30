羽球／4年內3度拉下球后戴資穎 山口茜最長僅撐8周

在菲律賓馬尼拉舉行的羽球亞錦賽，日本女單名將山口茜今天在4強賽遭遇印度好手辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），在先丟首局的情況下最終逆轉勝出，這也讓她將在下周公布的積分正式超越戴資穎，生涯第3度登上球后寶座。

世界球后戴資穎在本周累積球后在位周數來到213周，持續推高自己所保持的小戴障礙，不過在5月才將再度出國比賽的她，也給了山口茜超車的機會。世界排名第2的山口茜本周目前距離戴資穎僅有51分差距，而她只要在亞錦賽闖進金牌戰，積分就將至少提高1000分，也代表將擠下戴資穎登上球后寶座。

在今天4強賽逆轉擊敗辛德胡後，山口茜也確定至少將獲得10200分的積分，奪冠的話積分則為12000分，並將取代2019年亞錦賽所拿下的9200分，讓她生涯第三度將戴資穎從球后寶座上拉下。

24歲的山口茜在2018年4月首度登上球后寶座，當時拉下的就是戴資穎，不過僅坐了寶座2周就奉還給小戴，之後戴資穎又連續在位65周，直到2019年7月才又被山口茜拉下，但這次山口茜也僅坐了8周，又被戴資穎搶回球后頭銜。

戴資穎生涯5度登上球后寶座，其中山口茜是唯一一位2次以上將她拉下寶座的球員，另外兩次分別是遭到奧原希望與陳雨菲篡位，不過最長也僅被陳雨菲占去球后位置13周。