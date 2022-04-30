聽新聞
test
0:00 / 0:00
排球／排協改選龔建榮當選理事長 章金榮續任祕書長
中華民國排球協會今天上午召開第14屆第一次理監事聯席會議，原副理事長龔建榮當選理事長，黃國光、楊惟超及沈嘉瑩為副理事長，並聘王貴賢、許育瑞、王建昌為榮譽理事長，新任理事長龔建榮並續聘章金榮為祕書長，上任後首要工作是辦好8月的亞洲盃男排賽。
排球協會採通訊投票，昨天在在體育署、選舉委員會委員的見證下，自北門郵局領取會員的選票，今天上午10時在體育聯合辦公大樓三樓進行開票的工作，總計有972張選票，順利選出35名理事及11名監事，接著選出常務監事、常務理事、副理事以及理事長。
原副理事長龔建榮在出席的24名理事中高票當選第14屆的理事長，隨即召開第一次理、監事聯席會議，在會中理事長龔建榮宣布續騁章金榮為祕書長。
龔建榮表示，上任之後首要的工作是辦好8月7至14日在台北舉行的亞洲盃男子排球賽，連同地主中華隊計有12支隊伍參賽，可說是9月杭州亞運前的會前賽，而迎接即將來臨的杭州亞運目標是突破上屆的銅牌。
未來4的工作，龔建榮表示，穩定中激勵、成長企業聯賽，提高選手各項福利，協助選手就業。續求企聯發展，邁向半職業及職業排球目標，提升國家隊戰力，爭取2024年巴黎奧運參賽。結合社會資源成立相關基金會，協助及獎勵各級學校及偏遠地區基層隊伍。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言