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排球／排協改選龔建榮當選理事長 章金榮續任祕書長

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
中華民國排球協會今天進行改選，原副理事長龔建榮當選理事長。圖／中華排球協會提供
中華民國排球協會今天進行改選，原副理事長龔建榮當選理事長。圖／中華排球協會提供

中華民國排球協會今天上午召開第14屆第一次理監事聯席會議，原副理事長龔建榮當選理事長，黃國光、楊惟超及沈嘉瑩為副理事長，並聘王貴賢、許育瑞、王建昌為榮譽理事長，新任理事長龔建榮並續聘章金榮為祕書長，上任後首要工作是辦好8月的亞洲盃男排賽。

排球協會採通訊投票，昨天在在體育署、選舉委員會委員的見證下，自北門郵局領取會員的選票，今天上午10時在體育聯合辦公大樓三樓進行開票的工作，總計有972張選票，順利選出35名理事及11名監事，接著選出常務監事、常務理事、副理事以及理事長。

原副理事長龔建榮在出席的24名理事中高票當選第14屆的理事長，隨即召開第一次理、監事聯席會議，在會中理事長龔建榮宣布續騁章金榮為祕書長。

龔建榮表示，上任之後首要的工作是辦好8月7至14日在台北舉行的亞洲盃男子排球賽，連同地主中華隊計有12支隊伍參賽，可說是9月杭州亞運前的會前賽，而迎接即將來臨的杭州亞運目標是突破上屆的銅牌。

未來4的工作，龔建榮表示，穩定中激勵、成長企業聯賽，提高選手各項福利，協助選手就業。續求企聯發展，邁向半職業及職業排球目標，提升國家隊戰力，爭取2024年巴黎奧運參賽。結合社會資源成立相關基金會，協助及獎勵各級學校及偏遠地區基層隊伍。

排球 亞運 中華隊

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