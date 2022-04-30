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羽球亞錦賽／山口茜逆轉辛度晉決賽 下周擠下戴資穎登球后
日本羽球名將山口茜今天在亞洲羽球錦標賽女單4強歷經3局大戰後，逆轉擊敗印度好手辛度，闖進決賽，也宣告下週她將擠下在位長達213週的戴資穎，再度登上世界球后寶座。
2022亞洲羽球錦標賽今年在菲律賓馬尼拉舉行，比賽積分也從過去的超級500，提升至最頂級的超級1000。
世界球后戴資穎球后在位週數長達213週，是羽壇女單史上第1，不過目前她的積分以10萬880分，僅領先山口茜51分。
由於今年亞錦賽積分升級，因此只要山口茜打進決賽，積分就可至少增加1000分，因此也宣告下週她將取代戴資穎的球后寶座，登上世界第1。
事實上，戴資穎日前在出席品牌活動時，就曾被問到山口茜積分緊逼，當時她就淡然地說：「時間到了自然會換人，不要這麼在意這個位置。」
戴資穎當時透露，如果她不是球后，只不過在遭遇排名比較高的選手時，最多就是要換球衣，並沒有什麼不一樣，因為依照羽球比賽規則，當場上球員發生「撞衫」（穿同色球衣）時，排名較高的一方有優先選擇權。
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