田徑／陳傑、彭名揚大阪出賽 衝進50秒內晉級決賽

我國亞運田徑培訓隊成員陳傑、彭名揚、楊隆翔、余晨逸今天在日本大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽出賽，其中在男子400公尺跨欄預賽登場的陳傑、彭名揚皆跑出50秒內的成績，以分組前前兩名晉級明天的決賽。

亞運田徑培訓隊成員近來兵分兩隊前往日本參賽，其中在大阪舉行的木南道孝紀念田徑公開賽，我國這次就有男子400公尺跨欄陳傑、彭名揚，男子400公尺楊隆翔、余晨逸，男子110公尺跨欄陳奎儒參賽。

其中今天率先登場的男子400公尺跨欄賽事，分在第二組的彭名揚在出發後就取得領先，儘管在最後衝刺階段遭到黑川和樹超車，但仍是跑出接近個人生涯最佳的49秒83成績以分組第二名晉級決賽。

至於分在第三組的「跨欄王子」陳傑，則是在比賽中段拉開與其他選手間的差距，最終以49秒96的分組第1名成績晉級，這是去他繼去年10月的全運會後，再一次跑出50秒內的成績。

而男子400公尺預賽，我國選手楊隆翔、余晨逸則是分在第1組出賽，最終分別跑出48秒40與48秒60的成績無緣晉級。

在今天賽程落幕後，明天上午9點半陳奎儒將在男子110公尺跨欄預賽登場，如能晉級將在下午1點10分參加決賽，至於男子400公尺跨欄決賽則將在11點40分舉行。