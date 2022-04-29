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羽球／泰國公開賽籤表公布 戴資穎8強賽恐強碰何冰嬌

聯合新聞網 / 綜合報導
將於5月17日登場的泰國公開賽今天公布籤表，戴資穎首輪對手是世界排名41、24歲的丹麥女將雅寇布森 。 法新社
將於5月17日登場的泰國公開賽今天公布籤表，戴資穎首輪對手是世界排名41、24歲的丹麥女將雅寇布森 。 法新社

將於5月17日登場的泰國公開賽今天公布籤表，羽球天后戴資穎名列頭號種子，首輪對手是世界排名41、24歲的丹麥女將雅寇布森 (Julie Dawall Jakobsen)。

戴資穎和雅寇布森雖然沒有對戰過，但預測小戴應該可以順利過關，如此一來接下來可能碰上第8種子、世界排名第9的中國女將何冰嬌，何冰嬌近況極佳，已經拿下德國公開賽和韓國大師賽的冠軍，若小戴能繼續過關斬將，4強賽可能會遭遇泰國好手、同時也是好友的依瑟儂，而籤表下方還有第2種子的日本山口茜、印度辛度（Pusarla Venkata Sindhu）、東奧金牌中國陳雨菲等好手。

戴資穎生涯累積世界第一的週數已經來到213週，繼續改寫女單歷史新猷，不過世界球后的寶座岌岌可危，目前積分僅領先第2名的日本名將山口茜51分，目前在菲律賓開打的亞錦賽，小戴沒有參賽，若山口茜打進決賽，最快下週就會取代小戴成為新的世界球后。

小戴 泰國 日本 金牌

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