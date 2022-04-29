田徑／余雅倩克服低溫破全國 田協理事長頒5萬獎金鼓勵

我國田徑好手楊俊瀚與余雅倩今天參加在廣島廣域公園陸上競技場舉行的第56屆織田幹雄紀念賽，在當地氣溫僅有12、13度的情況下，選手的適應與調整狀態也面臨考驗，不過首次披上國家隊戰袍出征國際賽的余雅倩，在今天就刷新了自己所保持的女子鏈球全國紀錄，中華民國田徑協會理事長葉政彥也隨即宣布將頒發選手5萬元、教練張銘煌2萬5千元獎金，以示鼓勵。

我國田徑好手近來分兩批出發前往日本參賽，其中楊俊瀚、余雅倩今天率先在廣島舉行的織田幹雄紀念賽登場，不過今天廣島當地氣溫驟降，最低溫僅9度，而兩位選手今天上午出賽時也因為下雨，氣溫約僅有12度左右，讓許久未出國比賽的選手在調整上又面臨挑戰。

不過首次參加國際賽的鏈球好手余雅倩，今天仍是在女子鏈球決賽於第4擲擲出64公尺34，改寫自己去年全大運所創下的64公尺12全國紀錄，並且順利抱回金牌。

對於首次代表中華隊出國比賽就拿下金牌且打破全國紀錄，更創下亞洲年度排名第1名，余雅倩說：「第一次參加國際賽，這次穿的背心就是踏進國家隊第一次穿的背心，希望它可以帶來好運，這次天氣非常冷，但有達到我自己個人目標，可以破全國覺得很高興，謝謝大家關心。」

至於東京奧運後首次重返國際賽場的楊俊瀚，則是在分組預賽跑出11秒08無緣晉級，不過他也直言是一次特別的出賽經驗，「這一次成績跟自己設定落差非常大，但這次的體驗相較於之前或是台灣比賽比較特別，不管是天氣驟變、下雨、非常冷，我都盡量去調適和把自己狀態提升起來和保暖，可惜這次成績沒有那麼好，後面還有東京比賽繼續加油。」

在結束廣島的賽事後，楊俊瀚、余雅倩也將跟隨團隊與在大阪的陳奎儒、陳傑、彭銘揚、余晨逸、楊隆翔、向俊賢等人碰頭，之後還將前往東京參賽，而這次出國參賽期間正巧碰上日本黃金周，中華隊在防疫考量下也採取包車的方式移動，確保選手安全。