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全大運／自由車場地賽台中登場 台體大摘歷史首金

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
台體大奪下公開女生團隊競速賽金牌。圖／台中市運動局提供
台體大奪下公開女生團隊競速賽金牌。圖／台中市運動局提供

111年全國大專校院運動會自由車場地賽27日熱鬧登場，今年全大運首度將自由車設為必辦項目，並擇定具有全國唯一國際認證的台中市自由車場舉辦，地主隊台體大昨天摘下歷史首金，也陸續於團隊競速、全能賽與爭先賽累計包辦4金，表現精彩。

台中市運動局長李昱叡指出，台體大自由車公開女生組團隊競賽摘金女將以50秒422奪下全大運首面金牌，成績斐然，而選手鍾昀婷、陳靖云、雷媖琇，皆是由台中市大甲高中一路培育出的優質自由車選手，感謝台中市體育總會自由車委員會總幹事徐瑞德與教練林昆鴻一路指導，也預祝賽事圓滿成功，將金牌繼續留在台中。

台中市運動局說明，台中市自由車場位於清水區鰲峰山，擁有全長333公尺、全國唯一獲得國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道，市府積極爭取中央資源與籌編預算整建，108年9月開放使用賽道，另為強化自由車運動發展環境，市府再編2180萬元強化夜間照明，共投入超過2億元，場地設施全面改善，包括賽道、看台、投光燈具等，提供運動員完善優質的訓練與賽事場地，積極培育國家自由車運動人才。

台中市運動局表示，為迎接全大運自由車場地賽，賽事期間依全大運籌備處防疫規定辦理，落實防疫措施。運動局持續清潔維護並搭配次氯酸消毒液噴灑標準程序擴大消毒，包括路過頻率高的出入口及步道、座椅及廁所也提高清消頻率，確保戶外室內運動場域完成清消，盼中部校院於全大運持續再創佳績。

自由車 全大運

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