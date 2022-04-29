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田徑／余雅倩廣島出賽刷新鏈球全國紀錄 楊俊瀚百米無緣晉級

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
在日本廣島舉行的織田幹雄紀念賽登場，楊俊瀚（右３）在男子100公尺預賽以11秒09的成績無緣晉級。 圖／中華民國田徑協會提供
在日本廣島舉行的織田幹雄紀念賽登場，楊俊瀚（右３）在男子100公尺預賽以11秒09的成績無緣晉級。 圖／中華民國田徑協會提供

我國田徑好手楊俊瀚與余雅倩，今天在日本廣島舉行的織田幹雄紀念賽登場，其中楊俊瀚在男子100公尺預賽以11秒09的成績無緣晉級，至於女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩則是在決賽第4擲擲出改寫自己所保持全國紀錄的64公尺34，最終也以該成績拿下金牌。

我國田徑好手近來分兩批前往日本參賽，其中「最速男」楊俊瀚與女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩參加了今天在日本廣島舉行的織田幹雄紀念賽，至於陳奎儒、陳傑、彭銘揚、余晨逸、楊隆翔、向俊賢則是前往大阪。

而今天率先登場的織田幹雄紀念賽，楊俊瀚與多名日本短跑名將同場競技，預賽分成3組進行，其中楊俊瀚在第1組第2道登場，不過起跑後就明顯慢於其他選手，最終以該分組最後一名的11秒09無緣晉級。

至於預賽跑出最佳的則是在第三組的小池祐貴，他以10秒42的成績暫居所有選手第1名，鈴木涼太則是以0.01秒差距暫居第2名，至於多田修平則是以10秒57無緣晉級。

女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩在決賽第4擲擲出改寫自己所保持全國紀錄的64公尺34，並且順利奪金。 聯合報系資料照
女子鏈球全國紀錄保持人余雅倩在決賽第4擲擲出改寫自己所保持全國紀錄的64公尺34，並且順利奪金。 聯合報系資料照

至於女子鏈球決賽，我國好手余雅倩則是展現絕佳狀態，她在第2擲就擲出破60公尺的61公尺64成績，並在第4擲擲出64公尺34，改寫自己去年全大運所創下的64公尺12全國紀錄，最終也以該成績拿下金牌。

楊俊瀚 田徑 陳傑

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