精華影輯／CT鐵人報到備賽全紀錄 轉換袋好複雜如何整理？

今年一樣簡單的紀錄了一下賽前的流程，希望做為明年參賽的參考，賽前可以稍微拿出來複習一下，也希望能幫助到一些還沒體驗過的鐵友們有個簡單的範本~

雖然此次CT 10週年，出了很多意外的狀況，我也遇到了一些，當下的確會有點錯愕，不過工作人員還是很努力的做彌補，而且可能是我參加比較多次，覺得不太介意這些小細節，所以整趟旅程我是玩得蠻開心的啦

不過每個人所重視的點本來就不一樣，而把每個細節做到好，的確這是主辦單位應該要做到的，但還是希望在多種不利舉辦活動的條件下，大家能給予體諒

靠北當然還是要靠北一下（讚嘆靠北三鐵XD

不過靠北完以後，希望鐵友們還是能繼續以正面的態度監督主辦，讓下一屆的CT能夠更好！

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