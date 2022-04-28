教練裁判證限定效期4年 換證須上增能課程

體育署副署長洪志昌今天表示，為杜絕不合理濫發教練、裁判證照，並增加專業技能，未來相關證照期限將以4年期為限，且換證前得接受48小時的增能課程。

時代力量立委王婉諭今天上午在立法院質詢時，爆料曲棍球光是去年就發放近2000張教練證，弔詭的是，2019、2020年合計才僅發放102張教練證，也揭露體壇竟有濫發教練證的狀況。

洪志昌在體育署例行記者會上指出，教練證共分成A、B、C三級，過去A、B級都是由單項協會發放，而C級則授權地方委員會，如今教練證的發放已回歸中華體育運動總會，未來凡要舉辦教練、裁判講習會前，得先送實施計畫至協會備查，再報體總，待程序完備後才會進入資料庫，成為合格的教練、裁判。

過去教練證沒有使用效期，現在則以4年為期限。洪志昌強調，未來相關從業人員，每年得接受至少6小時的增能課程，其中兒少與兩性平等相關課程各自得達1小時以上，且4年累計則需達48小時，才符合換證資格。

中華體育總會秘書長王景成表示，未來將會針對證照發放嚴格把關，也會針對講習會的課程、內容審查，並前往訪視，「未來那種一年發放上千張教練、裁判證的類似事件，我們相信不會再讓它發生」。