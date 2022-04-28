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UVL／5局大戰退台師大 北市大衛冕成功

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
北市大完成UVL公開女一級連霸。圖／大專體總提供
北市大完成UVL公開女一級連霸。圖／大專體總提供

UVL公開女一級冠軍戰連4年上演相同對戰戲碼，今天最終戰結果也和去年相同，北市大在5局大戰力退台灣師大，如願完成2連霸。

北市大和台師大從107學年開始，連年冠軍戰碰頭，今年加入舉球員廖苡任的北市大今天以25：21、20：25、25：11、21：25、15：8力退師大，收下近期UVL對戰3連勝，開心在場中圍圈吶喊「我們是冠軍」。

完成衛冕，北市大隊長吳芳妤賽後如釋重負地露出笑容，她說：「會有壓力擔心沒辦法帶球隊衛冕，但另一方面也想說會有隊友可以cover我，因為球隊是我們一起打的。」

北市大教練鄧衍敏表示，決勝局特意擺回先發陣容，配上傷癒歸隊、手感不錯的張芷瑄，加上甘可慧的發揮，聯手捍衛金盃。

「這是可慧第一個大賽的冠軍，她在第五局發威，看得出來她的企圖心，還有對於球賽的態度。」鄧衍敏言談中展現對甘可慧的期待，「我相信她在一場球、一場球中長大，最快的成長絕對是在這場冠軍賽。」

在企排聯賽擁有高人氣的「排球甜心」廖苡任，本季披上北市大的戰袍，同時也是她和張芷瑄在學生運動員生涯的最終戰，鄧衍敏感性說：「苡任就像是會移動的教科書存在北市大裡面，謝謝她們這兩個學姊在最後一年帶給大家連霸，給學妹這麼好的典範可以傳承下去。」

季軍戰由高師大直落3擊敗首闖4強的中正大學，蓮兩年獲得季軍。

北市大完成UVL公開女一級連霸。圖／大專體總提供
北市大完成UVL公開女一級連霸。圖／大專體總提供

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