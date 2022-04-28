足球／慈文國中五人制聯賽奪冠 桃園前8名包辦4隊

中等學校五人制足球聯賽國男組賽事今天落幕，桃園慈文國中獲得最終冠軍，本次國男組賽事，8支球隊進入最後決賽，4支來自桃園的球隊除冠軍慈文國中，另文昌國中第4名、中興國中第5名、復旦高中第6名，桃園市在本次中等學校五人制成績斐然。

本次賽事成績桃園市的球隊表現亮眼，桃園市體育局局長莊佳佳說：「桃園在市長鄭文燦帶領下，致力於發展足球運動，這幾年打造完整足球六級銜接體系，加上各地足球場的興建，使不同年齡層的學生、市民以及社會組選手有參與足球比賽的機會，以利足球運動向下扎根，足球選手向上延伸，拓展足球運動風氣。」

近幾年桃園市開始積極發展足球運動，以基層來看，推展幼幼足球的幼兒園約32所，有足球代表隊的學校，國小約38所、國中約12所、高中約8所，其中龍興國中（男、女足）、慈文國中（男足)、大園國際高中（男足）及壽山高中（女足）設有體育班足球項目，另外，大學端將銜接至國立體育大學、台北市立大學及萬能科技大學。

社會組的部分則有「桃園國際男子足球隊」及「桃園國際女子足球隊」，並於111年成立「桃園戰神MARS女子足球隊」，如今在木蘭聯賽奮戰中，銜接整體足球六級銜接體系，留住在地優秀選手，讓桃園足球蓬勃發展。

同時桃園市在足球硬體部分也投入不少心力，位於中壢區的市立青埔足球場，共設置5人制足球場2座、8人制足球場及11人制足球場各1座，是全國第一座可以符合4種不同賽制需求的標準足球場地，同時規劃球員休息區、行政球舍、停車場等設施，除了辦理賽事外及提供鄰近學校作為足球教學場地外，也是城市足球隊以及桃園各級球隊集訓場地，另於109年啟用位於桃園區的中路足球場，設置1座11人制標準足球場，亦可供足球競賽及練習使用，此外，規劃於111年興建雙連坡足球場。

桃園足球的發展仍在持續進行當中，體育局局長莊佳佳說：「市長說踢球的小孩不會變壞，足球是一項團體運動，對於小孩的身心靈都有很大的協助與幫助，同時培養小孩子的品格教育，我們會持續發展下去，將桃園打造成全台足球最強城市。」