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動滋券／加碼200元「先用先贏」5月初簡訊通知

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署今天下午舉行例行記者會，由副署長洪志昌（中）主持。圖／體育署提供
體育署今天下午舉行例行記者會，由副署長洪志昌（中）主持。圖／體育署提供

教育部體育署去年發行「動滋券2.0」，原本使用期限到今年6月底，受國內新冠肺炎疫情升溫影響，代理署長林騰蛟今天宣布，將動滋券使用期限延長到今年8月底，另將推出加碼200元，下周起就會以簡訊通知中領者。

教育部體育署代理署長林騰蛟今天到立法院，針對「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」進行專題報告，除說明將動滋券使用期限從6月底延長到8月底，另宣布再加碼發出200元，5月底前使用完500元的中領者就可獲得，盼催出使用率。

去年推出的動滋券2.0，共發出面額500元的電子振興券200萬份，用途僅作為「做運動」和「看比賽」，目前領用率約7成6，已抵用的金額約3.3億，約佔3成3。

今天下午運動產業及企劃組組長劉姿君補充說，下周起就會以簡訊通知已經使用完500元動滋券的領用者，「目前領券者有152萬，抵用完成的約有67萬，5月初開始就會以簡訊通知。」為節省行政作業，加碼的200元動滋券將用原本的QR code，使用效期同樣到8月底。

劉姿君補充說，加碼的200元是包含在動滋券2.0的總預算10億元中的2億，目前規劃是「先搶先贏」，鼓勵中領者盡快使用動滋券。

國內新冠肺炎疫情持續升溫，體育署今天也宣布，協同中華民國體育總會建制疫情期間的視訊講習機制，並強化特定體育團體輔導考核措施，並鼓勵講習會及專業進修活動納入性別平等和兒童安全課程。

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