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羽球亞錦賽／王子維落馬 交大學霸許玟琪成台將希望

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「交大學霸」許玟琪晉級女單8強，成唯一台將希望。 聯合報系資料照
「交大學霸」許玟琪晉級女單8強，成唯一台將希望。 聯合報系資料照

羽球亞錦賽本周在菲律賓馬尼拉點燃戰火，中華羽將共有3組選手晉級第2輪，但今天包括「羽球王子」王子維和女雙李芷蓁／張淨惠都落馬，僅剩「交大學霸」許玟琪晉級女單8強，成唯一台將希望。

世界排名75的許玟琪，昨天首輪僅花21分鐘就以直落2輕騎過關，今天碰世界排名81的緬甸女將圖薩 (Thet Htar Thuzar）就打得辛苦，耗時50分鐘才以21：12、13：21、21：19迎接勝利。

稍早之前，王子維在「丟士」大戰以20：22、21：23敗給大陸李詩灃，女雙組合李芷蓁／張淨惠則以13：21、15：21不敵印尼組合拉瑪丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）／蘇吉阿托 (Ribka Sugiarto)。

許玟琪去年曾創下歐洲連5站打進冠軍戰，收下4冠1亞好成績，今年繼續挑戰國際賽場，亞錦賽首度闖進8強，將和大陸世界排名16的王祉怡爭4強門票。

羽球 王子維

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