拳擊／一場未打完就摘金 林郁婷從心出發迎接世錦賽

東京奧運拳擊好手林郁婷今天在全大運女子60公斤級賽事金牌戰登場，面對北市大呂姿瑩，在首回合還沒打完，對手就拋出白毛巾下，加上今年該量級僅有2名選手報名、進行1場比賽，讓林郁婷一場比賽都沒打完就順利抱回金牌。

這次全大運女子拳擊60公斤級賽事，僅有林郁婷、呂姿瑩報名參賽，形成只打一場就決定金牌的詭異狀況。

對於這次全大運以如此方式作結，下周即將前往土耳其備戰世錦賽的林郁婷也表示，在許久未出賽的情況下，這次全大運也讓她能夠重新找回進入比賽，包括賽前熱身到上場的整個流程。

從去年東京奧運結束後，林郁婷與多數拳擊好手一樣就受到疫情影響不曾再參加過國際賽事，不過教練曾自強表示，這段時間林郁婷的訓練步調並未停下，還針對她的心理狀態給與很多建議，「我們希望她不要被世界第1名侷限了，因為太在乎反而會有壓力，當大家都覺得妳非贏不可的時候，更應該保持自己的節奏。」

林郁婷也坦言，在去年東京奧運背負外界期待下，最終成績不如人意後，確實花了點時間沈澱心情，這次世錦賽她也期許自己放下世界第1名的光環，以挑戰者心態面對賽事，「身為選手沒有人會不想要有好成績，但還是希望自己能平常心去面對，把練習的發揮出來。」