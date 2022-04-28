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花蓮全中運預計7月復辦 近萬選手分散安排3梯次參賽

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮全中運緊急喊卡，雖有舉重等部分提前進行的賽事已完賽，仍有10多項還未完成，縣府與體育署討論過後，初步規畫7月分3梯次復賽。圖／縣府提供
花蓮全中運緊急喊卡，雖有舉重等部分提前進行的賽事已完賽，仍有10多項還未完成，縣府與體育署討論過後，初步規畫7月分3梯次復賽。圖／縣府提供

111年全國中等學校運動會原本16日要在花蓮開幕，但考量疫情，經教育部同意後緊急喊卡。教育部體育署與花蓮縣政府討論後，初步決定7月復辦。縣府代理祕書長饒忠說，初步規畫將9000多名選手分3梯次到花蓮比賽，分散人流，至於是否維持原本閉門賽規畫，將視疫情調整。

全中運原本預計4月16日至21日在花蓮登場，因全台疫情嚴重，縣府獲得教育部同意後，14日晚間緊急喊卡，但已有輕艇（含龍舟）、跆拳道（品勢）、滑輪溜冰、網球、舉重及射箭等項目，因提前比賽，已經完賽，另有體操（競技與韻律）、跆拳道（對打）、游泳、羽球、田徑、桌球、軟式網球、空手道、角力、卡巴迪、自由車（公路、計時、登山賽）、拳擊、木球及擊劍延期辦理。

饒忠表示，這些項目要出賽的選手有9000多人，考量疫情現況，且7月進入暑假，將是花蓮旅遊旺季，初步規畫分成3梯次，也就是每梯次安排約3000名選手到花蓮比賽，藉這個方式分散人流，無論是對疫情或者觀光，都有幫助。

在全中運緊急喊卡前，大會原本決定採閉門賽方式進行，復辦後是否同樣閉門不開放加油團與家長進入賽場，饒忠表示，屆時會視疫情滾動式調整。

饒忠說，全中運是運動學生升學的重要依據和管道，考量學生權益，最慢10月學生畢業前必須完賽。不只花蓮全中運，前年在屏東舉辦的全中運，也曾因疫情考量延到7月辦理，當時體育署等也有一套做法，花蓮縣府會借鏡，讓為比賽和持續辛苦鍛鍊的選手順利完賽。

花蓮全中運緊急喊卡，雖有部分提前進行的賽事已完賽，仍有10多項還未完成，縣府與體育署討論過後，初步規畫7月分3梯次復賽。圖／縣府提供
花蓮全中運緊急喊卡，雖有部分提前進行的賽事已完賽，仍有10多項還未完成，縣府與體育署討論過後，初步規畫7月分3梯次復賽。圖／縣府提供

全中運 跆拳道 田徑

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