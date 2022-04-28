拳擊／黃筱雯全大運個人7連霸 將遠征土耳其備戰世錦賽

111年全大運今天舉行女子拳擊決賽，其中東京奧運國手黃筱雯在女子57公斤級金牌戰遭遇嘉義大學陳金蓮，最終順利取勝完成個人7連霸，在全大運賽事落幕後，她將在下周飛往土耳其備戰世錦賽，展開今年首場國際賽。

去年東京奧運拿下銅牌的黃筱雯，年底原定將參加兩年一度的世錦賽，不過受到疫情影響賽事延至今年5月8日至20日在土耳其伊斯坦堡舉行，這也將成為黃筱雯在奧運後的首場國際賽事。

在許久未出賽的情況下，黃筱雯也以本周登場的全大運賽事為今年個人首戰，儘管參加的是女子57公斤級賽事，但為了模擬世錦賽的54公斤級賽事，她也提前將體重降到54公斤。

黃筱雯（左）在全大運完成個人跨量級7連霸。記者季相儒／攝影

今天金牌戰，代表輔仁大學出賽的黃筱雯面對嘉義大學陳金蓮，黃筱雯也善用自己的身材優勢一路壓制對手，最終完成個人在全大運的7連霸，她賽後透露，由於許久未出賽，這次全大運就將為世錦賽準備的一些新技術加入其中提前熟悉，不過一開始確實還打得不太流暢。

談到接下來將前往世錦賽參賽並挑戰衛冕，黃筱雯坦言今年因為量級變化，將會面對一些新對手挑戰，但不會給自己太大壓力，「不會把成績看成最重要的，把自己的目標達成就好。」