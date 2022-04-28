快訊

拜登提新招制裁俄國 扣俄國財產援烏克蘭

華視推新董座後火速選總經理 公視4名董事聲明：未經認可不妥

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拳擊／黃筱雯全大運個人7連霸 將遠征土耳其備戰世錦賽

聯合報 / 記者劉肇育／桃園即時報導
黃筱雯（右）在全大運完成個人跨量級7連霸。記者季相儒／攝影
黃筱雯（右）在全大運完成個人跨量級7連霸。記者季相儒／攝影

111年全大運今天舉行女子拳擊決賽，其中東京奧運國手黃筱雯在女子57公斤級金牌戰遭遇嘉義大學陳金蓮，最終順利取勝完成個人7連霸，在全大運賽事落幕後，她將在下周飛往土耳其備戰世錦賽，展開今年首場國際賽。

去年東京奧運拿下銅牌的黃筱雯，年底原定將參加兩年一度的世錦賽，不過受到疫情影響賽事延至今年5月8日至20日在土耳其伊斯坦堡舉行，這也將成為黃筱雯在奧運後的首場國際賽事。

在許久未出賽的情況下，黃筱雯也以本周登場的全大運賽事為今年個人首戰，儘管參加的是女子57公斤級賽事，但為了模擬世錦賽的54公斤級賽事，她也提前將體重降到54公斤。

黃筱雯（左）在全大運完成個人跨量級7連霸。記者季相儒／攝影
黃筱雯（左）在全大運完成個人跨量級7連霸。記者季相儒／攝影

今天金牌戰，代表輔仁大學出賽的黃筱雯面對嘉義大學陳金蓮，黃筱雯也善用自己的身材優勢一路壓制對手，最終完成個人在全大運的7連霸，她賽後透露，由於許久未出賽，這次全大運就將為世錦賽準備的一些新技術加入其中提前熟悉，不過一開始確實還打得不太流暢。

談到接下來將前往世錦賽參賽並挑戰衛冕，黃筱雯坦言今年因為量級變化，將會面對一些新對手挑戰，但不會給自己太大壓力，「不會把成績看成最重要的，把自己的目標達成就好。」

教練劉宗泰表示，今年黃筱雯的重點賽事就鎖定在9月的杭州亞運，在亞運會前也預計會進行一次國外移地訓練，對於目前國內外疫情嚴峻，劉宗泰也說：「疫情當然還是擔心，但運動選手的生涯有限，我們會挑選最適合的方式去調整自己，也不會害怕疫情，因為沒有時間去怕了，所以疫情已經不是我們的問題了。」

黃筱雯下周將飛往土耳其備戰世錦賽。記者季相儒／攝影
黃筱雯下周將飛往土耳其備戰世錦賽。記者季相儒／攝影

黃筱雯 世錦賽 全大運

延伸閱讀

全大運拳擊女子組 東奧國手黃筱雯、林郁婷皆奪金

俄國又一挫敗 失去2023冰上曲棍球世錦賽主辦權

傳土耳其總統將訪沙烏地 修補兩國關係

射箭／係金的！中華男子神射手土耳其世界盃摘金

相關新聞

拳擊／黃筱雯全大運個人7連霸 將遠征土耳其備戰世錦賽

111年全大運今天舉行女子拳擊決賽，其中東京奧運國手黃筱雯在女子57公斤級金牌戰遭遇嘉義大學陳金蓮，最終順利取勝完成個人...

拳擊／一場未打完就摘金 林郁婷從心出發迎接世錦賽

東京奧運拳擊好手林郁婷今天在全大運女子60公斤級賽事金牌戰登場，面對北市大呂姿瑩，在首回合還沒打完，對手就拋出白毛巾下，...

UVL／5局大戰退台師大 北市大衛冕成功

UVL公開女一級冠軍戰連4年上演相同對戰戲碼，今天最終戰結果也和去年相同，北市大在5局大戰力退台灣師大，如願完成2連霸。

足球／慈文國中五人制聯賽奪冠 桃園前8名包辦4隊

中等學校五人制足球聯賽國男組賽事今天落幕，桃園慈文國中獲得最終冠軍，本次國男組賽事，8支球隊進入最後決賽，4支來自桃園的...

動滋券／加碼200元「先用先贏」5月初簡訊通知

教育部體育署去年發行「動滋券2.0」，原本使用期限到今年6月底，受國內新冠肺炎疫情升溫影響，代理署長林騰蛟今天宣布，將動...

羽球亞錦賽／王子維落馬 交大學霸許玟琪成台將希望

羽球亞錦賽本周在菲律賓馬尼拉點燃戰火，中華羽將共有3組選手晉級第2輪，但今天包括「羽球王子」王子維和女雙李芷蓁／張淨惠都...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。