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拳擊／黃筱雯全大運個人7連霸 將遠征土耳其備戰世錦賽
111年全大運今天舉行女子拳擊決賽，其中東京奧運國手黃筱雯在女子57公斤級金牌戰遭遇嘉義大學陳金蓮，最終順利取勝完成個人7連霸，在全大運賽事落幕後，她將在下周飛往土耳其備戰世錦賽，展開今年首場國際賽。
去年東京奧運拿下銅牌的黃筱雯，年底原定將參加兩年一度的世錦賽，不過受到疫情影響賽事延至今年5月8日至20日在土耳其伊斯坦堡舉行，這也將成為黃筱雯在奧運後的首場國際賽事。
在許久未出賽的情況下，黃筱雯也以本周登場的全大運賽事為今年個人首戰，儘管參加的是女子57公斤級賽事，但為了模擬世錦賽的54公斤級賽事，她也提前將體重降到54公斤。
今天金牌戰，代表輔仁大學出賽的黃筱雯面對嘉義大學陳金蓮，黃筱雯也善用自己的身材優勢一路壓制對手，最終完成個人在全大運的7連霸，她賽後透露，由於許久未出賽，這次全大運就將為世錦賽準備的一些新技術加入其中提前熟悉，不過一開始確實還打得不太流暢。
談到接下來將前往世錦賽參賽並挑戰衛冕，黃筱雯坦言今年因為量級變化，將會面對一些新對手挑戰，但不會給自己太大壓力，「不會把成績看成最重要的，把自己的目標達成就好。」
教練劉宗泰表示，今年黃筱雯的重點賽事就鎖定在9月的杭州亞運，在亞運會前也預計會進行一次國外移地訓練，對於目前國內外疫情嚴峻，劉宗泰也說：「疫情當然還是擔心，但運動選手的生涯有限，我們會挑選最適合的方式去調整自己，也不會害怕疫情，因為沒有時間去怕了，所以疫情已經不是我們的問題了。」
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