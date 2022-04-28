體育署長難產、林騰蛟已代理239天 立委賴品妤：非常荒謬

教育部體育署代理署長林騰蛟今天針對「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」進行專題報告，立委賴品妤一上質詢台就恭賀林騰蛟代理任期日期已達239天，再創新高，成任期最久的代理署長。

賴品妤指出，林騰蛟從去年9月2日上任，直到今天已經239天，若是繼續代任到9月，代理時間甚至會超越上任署長張少熙，是「非常荒謬的狀況」。

賴品妤提到，從去年開始，新署長接任人選時不是就會被討論，教育部部長潘文忠都表示持續尋覓，但隨時間更迭，她對新署長狀況從期待，無奈到現在的憤慨，新署長難纏顯示出體育署的法制缺失，她問說：「體育署長的人選難道是金銀財寶，那麼難找嗎？」

體育署代理署長林騰蛟。記者曾思儒／攝影

教育部常務次長林騰蛟回應，教育部部長潘文忠和行政院院長蘇貞昌對體育署署長的期待都相當高，但因體育署長需具備體育專業和行政專才，現仍在積極覓尋中。

體育署原為行政院體育委員會，2013年行政院組織再造中降編成教育部附屬機關，第一任署長何卓飛從2013年擔任到2017年3月，第二任署長林德福任期468天，第三任署長高俊雄任期兩年整，第四任署長張少熙2020年9月1日上任，去年東京奧運因選手經濟艙風波請辭，東奧後卸任，任期365天。

林騰蛟從去年9月2日代理體育署署長，原本設定代理到12月，但新署長「難產」，林騰蛟代理已將近8個月。