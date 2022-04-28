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花蓮全中運臨時喊卡 擬7月復辦

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署代理署長林騰蛟表示，已和組委會及承辦的花蓮縣政府積極討論，預計7月復辦全中運。 圖／花蓮縣政府提供
體育署代理署長林騰蛟表示，已和組委會及承辦的花蓮縣政府積極討論，預計7月復辦全中運。 圖／花蓮縣政府提供

國內疫情升溫，111年花蓮全中運在開幕典禮前臨時喊卡，今天體育署代理署長林騰蛟表示，已和組委會及承辦的花蓮縣政府積極討論，預計7月復辦。

立法院今天舉行全體委員會議，針對各項大型賽會防疫準備與延期規劃做報告，針對全中運最後一刻才宣布停辦，許多隊伍當時已經到花蓮才錯愕收到通知，林騰蛟解釋說，14日傍晚花蓮縣政府緊急停辦請求，體育署也尊重，才做出停辦決定。

今年預計舉行的綜合運動賽會包括全中運、5月全大運、10月全民運，以及明天登場的2022年台北亞洲同志運動會，除全中運，另外3個綜合賽會都擬如期舉行，有立委質疑全中運成為「犧牲者」，林騰蛟也作出解釋。

「花蓮縣政府表示疫情急速增加，醫療院所也有發生群聚問題，醫療量能恐無法負擔全中運。」林騰蛟表示，醫療量能是停辦的重要依據，現已和組委會和花蓮縣政府討論，將在花蓮醫療量能可以支持下復辦，「目前就7月復辦積極討論，討論完會盡快對外公布。」

全大運5月7日開幕，多種運動已提前辦理，如競技體操已完成賽事，目前拳擊和自由車正在舉行中，林騰蛟表示承辦全大運的國立體大都有準備防疫物資，做好防疫對策。

全中運 全大運 自由車

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