動滋券使用率不到5成 延長到8月、再加碼推200元

教育部體育署去年發行「動滋券2.0」，原本使用期限到今年6月底，受國內新冠肺炎疫情升溫影響，教育部體育署今天宣布，將動滋券使用期限延長到今年8月底，目前規劃使用範圍仍維持現行的「做運動」、「看比賽」，另將推出加碼200元。

教育部體育署代理署長林騰蛟今天針對「各項大型賽會防疫準備與延賽規劃及健身房產業因新防疫措施造成損失之紓困因應」進行專題報告，目前動滋券使用率不到5成，他表示將透過管道，通知中領者使用動滋券，提高使用率，另外也將使用期限從6月延長到8月。

林騰蛟表示，目前也有規劃「加碼」方案，若中籤民眾5月底就使用完面額500元的動滋券，將再發出200元，提高促銷使用。

動滋券2.0總經費10億元，目前動滋券領用率約7成6，已抵用的金額約3.3億，約佔3成3；林騰蛟表示，加碼的200元方案約是2億元，是由總經費中支出。