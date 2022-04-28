自行車／美利達彰化經典百k

清晨03:00起床著裝準備

04:00在7-11吃了早餐

等好友一起出發到活動會場

06:00活動才開始，我們05:00就先到了

這次活動約有5000人參加

第一次看到數千台單車要一起奔馳在路上

非常的壯觀

06:00開始出發一開始，大家速度都很快連我也有時速40以上出力跟上大家

大約15公里後，

從台1線接中彰坡才是今天的重頭戲-爬坡丫.....

今天的總爬升大約700公尺，會在中彰坡開始陸續爬升

持續到了139縣道是當地有名的漂亮騎乘山道

有著涼涼的樹蔭，坡度也大約3~6%，不會太陡

一路到鳳山寺後，右大腿股四頭肌有快抽筋的現象

後續的爬坡怕抽筋已不敢重踩

過了松柏嶺，雖然後面都會是平路了

但還有一半路程，決定路邊停下來拉拉筋

後續保守的踩到了二林

還是進了補給站噴噴肌樂，讓肌肉涼一下....

接下來的鄉間小路，二旁的稻田騎乘起來也是非常的舒服

此時的雙腳已無力再快踩

要時速30已是非常吃力

完賽的時間和預期的差不多好友比我早到10分鐘

恭喜大家平安完賽

此次是我第一次參加單車賽事活動哇咧，這活動交管真的沒話說

各站的補給也滿給力，人潮動線佳也不會太擁擠

完賽後領取完賽禮品也是非常順暢

也難怪是車友口中的每年必報的經典單車賽事活動

希望明年仍然可再來玩 ^^