聽新聞
test
0:00 / 0:00
自行車／美利達彰化經典百k
清晨03:00起床著裝準備
04:00在7-11吃了早餐
等好友一起出發到活動會場
06:00活動才開始，我們05:00就先到了
這次活動約有5000人參加
第一次看到數千台單車要一起奔馳在路上
非常的壯觀
06:00開始出發一開始，大家速度都很快連我也有時速40以上出力跟上大家
大約15公里後，
從台1線接中彰坡才是今天的重頭戲-爬坡丫.....
今天的總爬升大約700公尺，會在中彰坡開始陸續爬升
持續到了139縣道是當地有名的漂亮騎乘山道
有著涼涼的樹蔭，坡度也大約3~6%，不會太陡
一路到鳳山寺後，右大腿股四頭肌有快抽筋的現象
後續的爬坡怕抽筋已不敢重踩
過了松柏嶺，雖然後面都會是平路了
但還有一半路程，決定路邊停下來拉拉筋
後續保守的踩到了二林
還是進了補給站噴噴肌樂，讓肌肉涼一下....
接下來的鄉間小路，二旁的稻田騎乘起來也是非常的舒服
此時的雙腳已無力再快踩
要時速30已是非常吃力
完賽的時間和預期的差不多好友比我早到10分鐘
恭喜大家平安完賽
此次是我第一次參加單車賽事活動哇咧，這活動交管真的沒話說
各站的補給也滿給力，人潮動線佳也不會太擁擠
完賽後領取完賽禮品也是非常順暢
也難怪是車友口中的每年必報的經典單車賽事活動
希望明年仍然可再來玩 ^^
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言