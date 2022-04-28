賽事心得／CT226 超級鐵人之路

賽前-

去年2021年的CT113+515完賽後跟Allen教練討論後決定報名明年2022CT226，經過教練分析的當下我知道我現在沒有能力完成，但我經過一年的時間訓練是可以完成的，設定目標當然要設定有點難度但那個難度又不是遙不可及。

訓練的過程中珍珍推薦我加入了鐵人拔巴的鐵人社團參加了鐵人PB班，認識了一群為完成夢想努力練習的夥伴，還有無私奉獻的教練Morris 。

訓練內容就不細說了✌🏾

賽前最感謝兩個社團兩位教練

台北市體適能推廣協會-TFA鐵人

鐵人拔巴運動社團TRBB

Morris教練、Allen教練

賽中-

早上起床鬧鐘設定是4點半，但是我4點就起來了而且沒有睡意，走路去便利商店買早餐，買了巧克力吐司夾心、咖啡、紅牛，前一天的食物來沒消化完沒什麼胃口只吃這些，回飯店邊吃邊準備吃B群、維他命、速鋭的咖啡因錠，拿起裝備出門。

進轉換區檢查車子補上轉換袋中的物品，出轉換區的時候Allen教練跟丁丁在外面等我了，看到他們很窩心，雖然嘴巴說不緊張，但前一天睡一小時醒一次看手機看幾點啊（一點也不緊張）。

走到活水湖的路上到處都是朋友合照嘻嘻哈哈覺得輕鬆一些，在下樓梯前遇到了Morris教練幫我信心喊話一下覺得心情舒緩很多。

下水前站個好位置，鳴槍按表跳水，沒有推擠定位白球出發，順順游腦袋放空，換氣看風景，每六下划手定一次位，兩圈3800m搞定，上岸時間1小時19分，跟預估時間一樣，沒軟腳不會喘可以加速跑進轉換，總排37分組第七，被橄欖球耽誤的游泳選手啊～

T1:11分鐘

開始騎車：

我知道我不能爆衝要用預估的時間去配速然後定時吃果膠，

第一圈風不大要加速，路上很舒服前面沒什麼車還有時間看風景，因為我是領先集團，但是我騎車弱弱厲害的騎車選手都會一直超過我但不影響我的心情，做好自己該有的配速優先的看風景，第一圈回程開始熱了，吃鹽錠需求量增加，第一圈騎完鹽錠剩準備的1/3、乖乖膠一包。

第二圈去程順風也不敢重踩保持體力，但很熱把鹽錠當洋芋片吃一口接一口120公里鹽錠已吃完，腳又有微微放電，進水站後狂灌運動飲料補充電解質，除了車上插兩罐身上也插兩罐，缺水我更缺電解質，就這樣一路上用運動飲料擋著電解質的不足，但真的都不夠，回程爬完坡吃完最後一包乖乖膠，腳比較聽話了但還是不夠，只能用小盤慢慢的推這個逆風回程，

其實第二圈一路在想，還好教練開的課表有要我們做逆風的騎乘跟耐熱訓練，這樣很艱辛的天氣但我扛得住。

忘記哪一段路了我還落鏈下車處理車子還好只花了5分鐘。

T2:9分鐘

跑步出來邊走邊吃補給，跑步看配速，定時吃補給，當時還是很熱，進水站都會拿水降溫，但不潑濕鞋子，因為我有42公里要跑一開始鞋子就濕了後面很痛苦，第一圈都還很ok；

第二圈就開始煎熬了，定時吃補給已經有點混亂了邊跑邊算完賽時間也不太能思考，吃了一整天的生化食物，腸胃也緊繃了脹氣，沒胃口時間到無法吃補給，在23公里左右真的很煎熬，天黑脹氣沒胃口，身體疲勞，真的很想要放棄了，還好Allen前輩有打給我給我打氣讓我比較有動力繼續會在馬亨亨等我。

接下來我進水站都吃一顆胃藥吃些簡單的補給喝運動飲料，我吃了4顆胃藥原本是想說比賽不需要這些東西的，不過還好我有備著，

出了森林公園肚子超餓霹靂無敵的那種，第一個遇到色彩單車的張老闆，要我喝飲料跟吃東西，但我看了看那半個飯團很吸引我，我邊走邊吃飯團超好吃，馬亨亨每一攤補給都吃吃喝喝，慢慢的跑走前進。

遠遠的看到了Allen教練拿著一碗稀飯走過來，當下我覺得教練的背後在發光，刺到讓我眼泛淚光，我剛剛的堅持努力疲勞，看到了教練感覺身上的重擔放下了許多。

教練要我坐在路邊休息一下盡量吃，幫我計算完賽時間鼓勵我，讓我說些幹話讓我舒壓，但我講不出什麼話了，陪我跑去折返點這一路上覺得腳沒這麼重，體力已恢復了許得多，跟我說這最後幾公里要怎麼補給怎樣配速的提醒。

跑完馬亨亨剩5公里吃完最後的補給，出發繼續前進，

在最後3公里的時候看到遠遠兩個人拿著手機的手電筒大呼小叫的跑過來是丁丁跟小Alen，當下我眼泛淚光什麼都說不出話來了，他們幫我錄影拍照聊天嘻嘻哈哈的陪著我跑完這兩百二十六公里的最後3公里，這3公里一點都不漫長，很輕鬆很快樂，

進了鐵花村跑上鐵軌大逆光照在臉上什麼都看不到，只聽到到了要帥帥進終點，我完成了人生第一場超級鐵人226一路上有朋友的陪伴教練的陪伴，這個榮耀得來不易啊。

賽後-

謝謝鐵拔社團的夥伴一直來關心我的身體狀況，其實我只是累了想趴著躺著。

謝謝丁丁、小Allen 比完113還來照顧我這半殘選手。

謝謝兩位教練

Morris、Allen

謝謝兩個社團

台北市體適能推廣協會-TFA鐵人

鐵人拔巴運動社團TRBB

謝謝社團、教練、朋友們為我的付出努力，一路走來都不容易格外感動，未來在賽場上我沒比賽了我也會幫忙來圓夢的朋友協助鼓勵服務，把這個鐵人精神傳承下去。

賽後有聽到主辦單位缺水的問題我一路都沒遇到，運氣很好，但那個喝了喉嚨涼涼的荔枝海鹽運動飲料真的很不行，然後大會補給帳篷一路上都沒有鹽巴，只有馬亨亨的私補站有，其餘的我也沒有體力去想了。

不過還是謝謝CT的舉辦讓我圓夢。

初226超級鐵人下台一鞠躬。