羽球亞錦賽／錯過賽末點 白馭珀遭辛德胡逆轉

女單世界排名39的我國羽球好手白馭珀，今天在亞錦賽差點拍下兩屆奧運奪牌的印度名將辛德胡（Pusarla Venkata Sindhu），可惜錯失第2局的賽末點機會，首輪止步。

白馭珀和目前排名第7的辛德胡過去交手4次，白馭珀2019年在大陸終止對戰3連勝，今天尋求對戰連勝先以21：18先下一城，但第二局錯過19：15領先，遭辛德胡後來居上；拉鋸下白馭珀曾經取得21：20的「賽末點」，但遭辛德胡瓦解危機，並在自己第6個局末點以27：25扳平局數。

辛德胡決勝局延續氣勢，以21：9迎接勝利，歷時1小時17分鐘辛苦出線。

沒能拍下種子的白馭珀，沒能加入晉級行列，總計6組今天出賽的台將只有「羽球王子」王子維、女單許玟琪和女雙李芷蓁／張淨惠闖關。

在菲律賓馬尼拉進行的亞錦賽也成王子維連續征戰的起點，亞錦賽後將轉戰泰國參加5月8日開戰的團體大賽湯優盃，接續參加BWF 500系列賽的泰國公開賽，接著飛往印尼連打兩站，月底到馬來西亞再打兩站，7月中新加坡公開賽後回台參加7月19日開打的台北羽球公開賽，預計連打9站。