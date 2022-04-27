受邀參賽杭州亞運 紐、澳「疫」外說NO

亞奧理事會在2019年邀請大洋洲運動員，參加今年在杭州舉辦的亞運，不過對此紐西蘭與澳洲兩國奧會在稍早婉拒了邀約，對此紐西蘭方面也證實了此消息。

2019年亞奧理事會宣布，邀請大洋洲國家參加杭州亞運，但僅限於參加拳擊、擊劍、快艇等項目，對此當時身為國際奧委會副主席，同時也是澳洲奧委會主席哥迪斯（John Coates）更公開表示，這一邀約是對澳洲體育界一大突破。

近期根據《路透社》報導，由於澳洲受邀的體育總會並無興趣參賽，澳洲方面將不會派人參賽，隨即紐西蘭方面也跟進，對外表示也不會派人參加亞運，近年大洋洲體育界與亞洲越走越近，澳洲最早參賽亞洲賽事莫過於足球，於2007年參加亞洲盃及亞冠盃等亞洲賽，並於2017年日本札幌舉行的亞冬運有更多大洋洲國家參加，但該年因規定無法獲得獎牌。

隨即在同年的同年的土庫曼亞室運，則高達19個大洋洲國家參賽，並准許贏得獎牌，其中就包括了婓濟、馬紹爾群島、澳洲及薩摩亞，等4個國家贏得比賽，合共取得1金2銀3銅。