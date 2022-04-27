網球／骨裂傷勢已痊癒 「蠻牛」納達爾預告馬德里回歸

前球王「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），先前因肋骨骨折進行開刀，因而休兵5週的時間，近日納達爾在自己的推特上公開表示，自己將在馬德里回歸，並為法國網球公開賽暖身，對此球迷都興奮不已。

先前納達爾在印地安泉大師賽決賽，敗給美國好手佛里茲（Taylor Fritz），無緣拿下大師賽冠軍，同時中止了生涯開季20連勝的紀錄。而在準決賽時，納達爾就曾表示左胸及肩膀附近疼痛，隨後檢查後也確認為肋骨骨裂。

這一傷勢讓納達爾缺席了蒙地卡羅大師賽和巴塞隆納兩大紅土公開賽，外界也憂心他可能會缺席法網。不過就在稍早這位「紅土之王」在推特上向球迷宣告即將於馬德里復出，「儘管現在很困難，但我很期待在家鄉打球跟比賽，畢竟機會很少，讓我們一起做到最好，我們馬德里見！」這也表示他不會缺席今年的法網。

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A tratar de hacerlo de la mejor manera posible 💪🏻



Nos vemos en Madrid 😉 pic.twitter.com/tiD5m6lWle — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

值得一提的是「費爸」費德勒(Roger Federer)今日也在IG上發布將於10月復出，或許年底我們將有機會看到久違的網壇三巨頭再次同場較勁。