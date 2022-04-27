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F1／新提案多辦衝刺賽 額外成本擺不平

台灣醒報 / 台北報導
F1在衝刺賽頗受好評後，都有意下賽季再增加衝刺賽站數，但伴隨而生的成本由誰掏，陷入兩難。 路透社
F1在衝刺賽頗受好評後，都有意下賽季再增加衝刺賽站數，但伴隨而生的成本由誰掏，陷入兩難。 路透社

F1賽車一級方程式近兩年新增的衝刺賽備受好評，等同於正賽前會有一場攸關積分的前哨戰，車隊一致支持此前的提案：明年將3站衝刺賽擴增為6站。然而，外媒27日報導，國際汽聯（FIA）卻表示，正在評估新提案對賽道、人員運營的影響，要求更多資金才能落實新制，但FIA強調得增加車檢、賽事方人事成本支出，雙方陷入財務與收視收益的兩難。

F1上賽季新增了衝刺排位賽，作為新制度的嘗試之舉，被放在在排位賽與正賽之間，以小額積分與正賽的發車順序作為獎勵。在測試後反應理想，本季更上層樓升級，稱之為衝刺賽，與去年一樣是三站，積分圈擴大到前八名，衝刺賽桿位（第一）積分改為8分、且擁有正賽首名發車權，堪稱是正賽的前哨戰，本季在羅馬涅、奧地利、聖保羅大獎賽實施。

根據《英國廣播公司》報導，正因為衝刺賽受到好評，車隊一致支持先前的增賽提案，目標在2023賽季將衝刺賽增加一倍為6站，但此提案近期陷入兩難。

擴站的額外成本

國際汽聯（FIA）表示還在評估新提案中，主要考量點在於成本，衝刺賽對於賽事方人事成本支出負擔大，包含車檢、賽事、輪胎負責的運營人員需求都加大，故向車隊要求更多資金支援，額外支出算誰的仍待商討。FIA發言人指出，雖然本身是非營利導向組織，但需要適當的資源維持運作。

事實上，FIA每年從F1獲得約4千萬美元的收入，且超過20站賽事，每增加舉辦一站、就多能獲得百萬美元，這都不包含推廣者、贊助商收入，在收益考量上，F1積極增加賽事數量是必然的，以過往來說，車隊掏出這筆錢並非難事，但本季新規限制了薪資上限，加上車隊都配合新技術規定，投入大量資金研發空力系統，這筆額外帳誰來支付成為難題。

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