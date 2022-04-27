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羽球亞錦賽／桃田賢斗意外落馬 王子維3局開紅盤

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
世界排名最高曾居第一的日本名將桃田賢斗在男單首輪爆冷出局。 新華社
世界排名最高曾居第一的日本名將桃田賢斗在男單首輪爆冷出局。 新華社

羽球亞錦賽昨天在菲律賓馬尼拉點燃戰火，率先登場的我國男雙組合「楊肉盧」組合盧敬堯／楊博涵苦戰3局遭列第2種子的日本組合逆轉，不過今天上陣的「羽球王子」王子維為台將勝場開張，接續包括白馭珀、許玟琪等好手等台將也將挑戰勝場。

世界排名15的王子維也是亞錦賽中排名最高的台將，包括「世界球后」戴資穎、我國「一哥」周天成和東奧摘金的黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都沒參賽。

世界排名最高曾居第一的日本名將桃田賢斗在男單領銜，但今天首輪就大爆冷門，先下一城後遭世界排名52的印尼瓦多約（Chico Aura Dwi Wardoyo）逆轉，以21：17、17：21、7：21敗陣。

世界排名15的王子維也是亞錦賽中排名最高的台將，首戰順利過關。 法新社
世界排名15的王子維也是亞錦賽中排名最高的台將，首戰順利過關。 法新社

今天以21：14、9：21、21：18擊敗馬來西亞艾迪爾（Sholeh Aidil）的王子維，和桃田賢斗同屬籤表上半區，原本有機會8強碰頭，不料世界排名第2的桃田賢斗首戰就落馬。

今天率先出賽的台將宋碩芸，首輪遇列女單第6種子的泰國好手蓬帕威（Pornpawee Chochuwong），世界排名93的小宋以12：21、15：21敗陣。

王子維 桃田賢斗 羽球

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