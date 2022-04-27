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網球／前球王費德勒復出！預告10月將參戰家鄉室內賽
「費爸」費德勒(Roger Federer)稍早在自己的IG宣布，將參加10月下旬在巴塞爾舉辦的ATP室內賽，此消息一出讓球迷都興奮不已。
生涯奪下20座大滿貫的費德勒，在2020年澳網4強不敵約克維奇(Novak Djokovic)後，進行2次膝關節手術後，並於去年暌違13個月短暫重返球場，但在杜哈男網8強遭到喬治亞的巴錫拉席維利(Nikoloz Basilashvili)逆轉後，又進行第3次手術，日前受訪時表示，希望自己能趕在8-9月期間復出，此話一出球迷紛紛猜測，是否將參戰8月29日舉辦的美網。
高齡40歲的費德勒，近期在自己的IG宣布自己將在10月的ATP室內賽復出，曬出大量復健以及訓練影片，不輕易言退，不過這一宣布也代表費德勒將有可能缺席接下來法網、溫網、美網三大滿貫賽事。
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