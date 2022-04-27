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網球／溫網取消防疫規定 球王約克維奇可以挑戰衛冕了！

聯合新聞網 / 綜合報導
溫網跟進法網不設防疫限制，沒打疫苗的約克維奇可以出賽了！ 美聯社
溫網跟進法網不設防疫限制，沒打疫苗的約克維奇可以出賽了！ 美聯社

四大滿貫之一的溫布頓網球錦標賽，日前宣布除了俄羅斯、白俄羅斯兩國選手，因烏俄戰爭不給參賽，但對於後疫情時代終於開大門，所有選手不需要接種新冠肺炎疫苗也能參戰，這讓塞爾維亞球王約克維奇（Novak Djokovic）解除束縛，得以追求溫網連霸。

根據《每日郵報》等英媒報導，由於疫情爆發，這項擁有悠久歷史的大賽在2020年被迫取消，溫布頓去年復辦後曾限制進場人數，在英國早已與病毒共存後，今年首度沒有任何防疫規定，等於是疫情前的完全開放回來了！

34歲的球王約克維奇因堅決不施打疫苗，今年1月在澳洲網球公開賽期間，即使提出醫療豁免權，仍慘遭取消並簽證被驅逐出境，更被澳洲政府祭出未來3年內都不得再入境，雖然約克維奇與其律師團向當地法院上訴，不料仍無法翻盤，上訴慘遭駁回，此次溫網跟進法網取消防疫規定，讓約克維奇連兩個大滿貫都有望出賽挑戰衛冕。

只不過約克維奇今年1冠未得，身體狀況不如以往，日前在比賽中吞敗後，曾在媒體面前公開表示，自己受到怪病影響，身體出狀況，但絕非染疫。

羅斯 Novak Djokovic 溫布頓

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