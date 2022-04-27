賽事心得／CT鐵人三項 515 接力
幾個月前，應富士達保經的吳大哥邀約，参加他們贊助的三鐵比賽 Challenge Taiwan 十週年的接力活動，我負責騎車。 其實我騎車很弱，所以周遭的朋友都很驚訝我怎麼會負責騎車，比完普悠馬113之後，我幾乎沒有運動，但我決定換車，改騎我腦公的Colnago +板輪 挑戰這場盛事。
比賽當天，其實只睡了兩個小時，因為前一天陪著226選手們到終點再回到民宿已經十二點多，再整理一下就兩點了。 交車時間是早上4:30開始。
雖然賽前有點小狀況，但很快就解決了，真的很感謝臨危受命的隊友幫忙。事實也證明他的確幫了我們很大的忙。當接到晶片開始，騎上車的瞬間，比的是團隊榮譽。也許是前一天看著113，226選手的拼博，
於是我一路踩踏拼命往前衝，看著碼錶的踏頻及配速，我知道我的狀況很好，車的狀況也非常好，踩踏起來很輕鬆，但可能真的沒睡好，騎到第25k，左大腿開始有抽筋的感覺，想說邊騎邊拉筋，結果大腿後也開始抽。 於是開始喝水（水壺裝的是水電解），就這樣一路到折返點，迴程時果然如預期是逆風加下坡，於是身體趴低，但同時也更注意與其他選手的距離，深怕不小心就有擦撞。
最後大腿邊抽邊回到終點，把車掛好，卡鞋脫掉，穿著襪子衝往接力區，等隊友接過晶片後，我全身攤軟的躺在草地上。 我記得鐵人班的學姐說過，接力騎車如果沒騎到抽筋，代表沒盡全力，我的大腿證明了我燃燒生命的騎回來了 這也是我在這賽道上最快的一次。
謝謝隊友們的火力全開，我們得到分五的好成績。
我強大的隊友
臨危授命的游泳隊友， 火力全開 !游出27分鐘好成績，也幫我騎車部分爭取了許多時間。
棒棒的分五!
前一天比賽的溫度
贊助商及隊友們
也恭喜我腦公 第一場226順利完賽， 朋友們問，為什麼我不陪他衝線，因為這是他第一場226，我想把光芒都給他。
賽道上不可能事事如意，有眼淚，有歡笑，但把大家的心拉在一起的，就是運動的魔力，不論結果如何，記得自己當初為什麼喜歡這項運動，找回初衷。
上半年的賽事結束了，一切全部歸零，重新開始下個目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言