賽事心得／CT鐵人三項 515 接力

幾個月前，應富士達保經的吳大哥邀約，参加他們贊助的三鐵比賽 Challenge Taiwan 十週年的接力活動，我負責騎車。 其實我騎車很弱，所以周遭的朋友都很驚訝我怎麼會負責騎車，比完普悠馬113之後，我幾乎沒有運動，但我決定換車，改騎我腦公的Colnago +板輪 挑戰這場盛事。

比賽當天，其實只睡了兩個小時，因為前一天陪著226選手們到終點再回到民宿已經十二點多，再整理一下就兩點了。 交車時間是早上4:30開始。

雖然賽前有點小狀況，但很快就解決了，真的很感謝臨危受命的隊友幫忙。事實也證明他的確幫了我們很大的忙。當接到晶片開始，騎上車的瞬間，比的是團隊榮譽。也許是前一天看著113，226選手的拼博，

於是我一路踩踏拼命往前衝，看著碼錶的踏頻及配速，我知道我的狀況很好，車的狀況也非常好，踩踏起來很輕鬆，但可能真的沒睡好，騎到第25k，左大腿開始有抽筋的感覺，想說邊騎邊拉筋，結果大腿後也開始抽。 於是開始喝水（水壺裝的是水電解），就這樣一路到折返點，迴程時果然如預期是逆風加下坡，於是身體趴低，但同時也更注意與其他選手的距離，深怕不小心就有擦撞。

最後大腿邊抽邊回到終點，把車掛好，卡鞋脫掉，穿著襪子衝往接力區，等隊友接過晶片後，我全身攤軟的躺在草地上。 我記得鐵人班的學姐說過，接力騎車如果沒騎到抽筋，代表沒盡全力，我的大腿證明了我燃燒生命的騎回來了 這也是我在這賽道上最快的一次。

謝謝隊友們的火力全開，我們得到分五的好成績。

我強大的隊友

臨危授命的游泳隊友， 火力全開 !游出27分鐘好成績，也幫我騎車部分爭取了許多時間。

棒棒的分五!

前一天比賽的溫度

贊助商及隊友們

也恭喜我腦公 第一場226順利完賽， 朋友們問，為什麼我不陪他衝線，因為這是他第一場226，我想把光芒都給他。

賽道上不可能事事如意，有眼淚，有歡笑，但把大家的心拉在一起的，就是運動的魔力，不論結果如何，記得自己當初為什麼喜歡這項運動，找回初衷。

上半年的賽事結束了，一切全部歸零，重新開始下個目標。