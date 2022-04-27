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自行車／2022 Never stop 永不放棄塔塔加…..

運動筆記 / Tina Tsai

2年前安排從「7-11和社門市騎到塔塔加」，路程大概43公里，花了5個小時多才騎上塔塔加，當下我就說我以後不會再來騎塔塔加了。

沒想到2年後，決定再瘋一次…..因為前面將近30公里的平路(佳龍說的)，我當初沒有騎就花5個多小時，而我騎車都是慢慢騎的速度，一直擔心前面就gg，直到比賽前2星期開始臨時抱佛腳，剩下的就當天看狀況了。前一天我們先到日月潭環潭繞一圈。

之後前往領取物資，提早回到民宿休息。隔天一早到了會場….感覺大家都好厲害的樣子，車子看起來也很厲害(平把看起來就我一個)心裏開始緊張起來。出發前的合照👇等等各自努力了….

比賽開始本來我以為的30公里平路(佳龍說的)是像市區道路…沒想到一個轉彎是「爬坡」…就開始「上上下下」，之後又高架還有橋，我是不是「誤會」平路的意思😭一方面太陽好大好吃力，但看了配速時間都還行，到了望高茶園，就停下來吃麵包，肚子好餓，自拍一下旁邊警察伯伯說也要一起合照😂

休息好準備再次出發，一位大哥說一起騎邊聊比較不會累，可我已經無法正常言語，但還是感謝他鼓勵我還教我「要換車了」😆。其實過程中我覺得好累、好痛苦，但旁邊經過有時候會互相鼓勵，閒聊一下轉移注意力，就覺得大家都在努力，我是不是再拚一下…..記得在「殭屍牆」我正在爬坡中，旁邊排的下山車子(應該是比賽完的)搖下車窗對我喊「加油！點頭就好」我點完一個軟腳差點掉水溝😂自己都笑出來。

最後剩下10公里，太熱&體力真的不行，水剩100cc，發現超出預期時間，想休就休了….最後聽到剩下4公里….晴天霹靂⚡️怎麼還這麼遠….其實後面路都不陡，但真的沒什麼力氣，一直想還是要用牽的，其實我平常騎車很少超過5小時&長距離….屁股真的「凍未條」…雖然說心裡一直重複問「是不是要放棄」但身體還是繼續撐著⋯⋯最後聽到倒數150公尺….看到前面那個人被認識的背後推了一把，我想我一定也露出「我也要」的表情，可能上次被推是6年前的事，原來被推感覺「真好」我終於完成了

真的有想哭的感覺，因為真的好累，第一次旁邊沒有佳龍，騎這麼長時間、長距離、最大爬升….還有背補給(行動電源好重、外套、雨衣)本來要自己下滑跟佳龍碰面，結果一位大哥說可以載我，超級感謝的❤️

過程中的痛苦不舒服，覺得為什麼自己要報名….但現在想起來都覺得好好玩….好有趣也謝謝佳龍比完還要下滑回民宿開車來接我。

自行車

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