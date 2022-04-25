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羽球／王齊麟推出新單曲《風箏》 描述多年到處征戰心情

聯合新聞網 / 綜合報導
「奧運金牌」麟洋配的王齊麟(右)，在社群媒體上宣布發布個人單曲《風箏》。記者王聰賢／攝影
「奧運金牌」麟洋配的王齊麟(右)，在社群媒體上宣布發布個人單曲《風箏》。記者王聰賢／攝影

東奧羽球男雙金牌王齊麟，今天在社群媒體上宣布發布個人單曲《風箏》，他認為這首歌很符合自己這幾年到世界各處征戰的心境，並表示唱歌一直是自己的興趣，很高興能夠完成心願，也希望大家喜歡這首新歌。

王齊麟在去年東奧結束後因緣際會認識「486」陳延昶，兩人也曾以「麟昶配」參加母校民權國小50周年校慶活動，如今陳延昶不但砸重金80萬元，還找來天王天后製作人Jerry黃韋皓，幫好友量身訂做單曲「風箏」，王齊麟表示，「他知道我很喜歡唱歌，而他也剛好有錄音室，就說可以幫我出一首單曲。」。

在錄音過程中，Jerry發現王齊麟的歌聲出乎意料地好聽，具有歌唱實力。被問到是否滿意自己的歌聲，王齊麟承認「認真覺得還不錯，原來我唱歌真的還行。」

王齊麟今天也在個人臉書上寫下，「唱歌一直是我的興趣，很開心有這個機會利用備賽的空擋，錄唱我人生第一首單曲『風箏』，這首歌彷彿也描述著這幾年我離開家鄉，到世界各地征戰的心情，但始終都有一條線，將我們連結在一起，下禮拜我將再次起飛，開始今年度一系列的國際賽事，希望大家繼續給予我們支持，為我們加油！也希望大家喜歡我的這首新歌。」

雖然忙著錄製歌曲，但王齊麟仍以球員身分為優先，「現在還是先專心練球，等之後有空或沒打球再挑戰唱歌。」王齊麟和李洋預計下週二出發泰國參加湯優盃。

風箏 社群媒體 泰國 金牌

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