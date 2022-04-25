跆拳道／中華代表隊出國參賽今搭機赴瑞典 伴手禮助打氣

備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，接著一路到多個國家參加國際賽事及移地訓練，為期2個月。因為選手中有許多台中的子弟兵，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。

中華民國跆拳道協會劉聰達教練說，出賽選手有林唯均、羅嘉翎（東奧銅牌）、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5人都是奧運級水準，奪冠呼聲極高。他們在教練陪同下，一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運；賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。

中港高中的跆拳道總教練楊家維說，林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。

黃于珊說，跆拳道為我國焦點賽事，選手們實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是中港高中校友。年紀最小、未滿20歲的林唯均，是世界盃前金牌國手劉昭晴教練的女兒，她喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓，曾特地製作手工餅乾、曲奇餅贈送市長盧秀燕，感謝盧市長對她的照顧與關心。

她說，考量選手有藥檢、體重控制及長期賽事的特殊需求，因此在挑選伴手禮業者上也特別有所過濾，像是法布甜的健康馬卡龍、鳳梨酥、如邑堂的冠軍太陽餅，京漾生技也響應贈送面膜，讓選手在漫長征途和國外的乾燥氣候中，颯爽登場，踢出漂亮成績。