快訊

iPad Air 5全面開賣、這版本下周就能到貨當母親節禮物

跆拳道／中華代表隊出國參賽今搭機赴瑞典 伴手禮助打氣

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。圖／台中市政府提供
備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。圖／台中市政府提供

備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，接著一路到多個國家參加國際賽事及移地訓練，為期2個月。因為選手中有許多台中的子弟兵，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。

中華民國跆拳道協會劉聰達教練說，出賽選手有林唯均、羅嘉翎（東奧銅牌）、黃昱翔、徐晧祐、邱義睿，5人都是奧運級水準，奪冠呼聲極高。他們在教練陪同下，一路自瑞典公開賽、奧地利公開賽、韓國大獎挑戰賽、羅馬大獎賽、盧森堡公開賽、亞洲跆拳道錦標賽，打到6月中下旬世大運；賽事緊鑼密鼓，不僅為增加國際積分，更備戰2024巴黎奧運。

中港高中的跆拳道總教練楊家維說，林唯均、徐晧祐擁有穩定的心理素質，同時自主管理能力極強，假日期間主動回母校加強訓練，是近年國內有望於國際賽事為台灣奪牌的重點選手。

黃于珊說，跆拳道為我國焦點賽事，選手們實力堅強，其中林唯均、徐晧祐是中港高中校友。年紀最小、未滿20歲的林唯均，是世界盃前金牌國手劉昭晴教練的女兒，她喜愛烘培，常會自製糕點療癒紓壓，曾特地製作手工餅乾、曲奇餅贈送市長盧秀燕，感謝盧市長對她的照顧與關心。

她說，考量選手有藥檢、體重控制及長期賽事的特殊需求，因此在挑選伴手禮業者上也特別有所過濾，像是法布甜的健康馬卡龍、鳳梨酥、如邑堂的冠軍太陽餅，京漾生技也響應贈送面膜，讓選手在漫長征途和國外的乾燥氣候中，颯爽登場，踢出漂亮成績。

京漾生技總經理陳科仰說明，京漾生技在台中化粧品產業深耕多年，面膜能成為選手們隨身保濕保養品，期許能為中華隊再創佳績，讓選手上台領獎時也有透亮的好氣色。

備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。圖／台中市政府提供
備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊專程前往送機，還帶上台中的伴手好禮替他們打氣。圖／台中市政府提供

跆拳道 中華隊

延伸閱讀

跆拳道／品勢世錦賽 中華隊力抗地主韓國摘4金

跆拳道／品勢世錦賽 葉芃、邱沐恩、張宸帛聯手摘金

跆拳道／適應新規則 羅嘉翎下周展開2個月跨國長征

不畏俄國警告 芬蘭9成國會議員支持加入北約

相關新聞

網球／吳東霖奪ATP首冠 獲法網會外資格喊「熬到了」

我國23歲網球好手吳東霖，今天在ATP塔拉哈西挑戰賽奪下生涯第一座挑戰賽金盃，2016年轉入職業的他大呼：「總算被我熬到...

中華跆拳道代表隊出國參賽今搭機赴瑞典 伴手禮助打氣

備戰2024巴黎奧運，中華跆拳道代表隊上午搭機赴瑞典，接著一路到多個國家參加國際賽事及移地訓練，為期2個月。因為選手中有...

全大運體操／40金到手！傳奇麥劉湘涵12年再寫障礙

第12年投入全大運體操賽場，台師大傳奇女將麥劉湘涵今天技壓群雌，完成公開女子組個人全能3連霸，金牌數已累積到40面，繼續...

訓練心得／大哥來破五 Ironman 70.3 台東 4h53m

從肉腳到M50三鐵113km破五的心得分享。鐵人三項是長時間有氧耐力運動，想要進步，除了不可避免的訓練時數以外，還有很多眉角技巧需要注意，才能在比賽發揮100%的訓練成果。 心得整理如下：

網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠

台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單決賽，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿，勇奪個人首座世界職業網球協會（ATP）...

中華隊反曲弓 世界盃金帶銅

延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在今年第一場國際賽再傳捷報，由東奧國手「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代好手蘇于洋組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。