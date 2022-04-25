全大運體操／40金到手！傳奇麥劉湘涵12年再寫障礙

第12年投入全大運體操賽場，台師大傳奇女將麥劉湘涵今天技壓群雌，完成公開女子組個人全能3連霸，金牌數已累積到40面，繼續推高個人障礙。

109年全大運是麥劉湘涵第10年參賽，累積35金，去年台南全大運博士班的她再包辦個人全能、成隊在內的4金1銀，加上今天全能金牌，生涯第40面全大運金牌到手，堪稱國內體操傳奇人物。

111年全大運由桃園的國立體大扮演東道主，5月7日開幕，體操提前登場，昨天已完成成隊競賽，今天進行個人全能決賽，明天單項決賽登場，麥劉湘涵還有機會累積金牌數。

今天單項決賽再收穫2金1銀，加上先前的成隊和個人全能金牌，109年全大運再進帳4金1銀，加上過去9年的31面金牌，10年35金在手，持續塑造「麥劉湘涵障礙」，明年有機會挑戰40金，堪稱國內體操傳奇。

公開男子組全能金牌同樣由台師大好手拿下，東京奧運奪下男子個人全能第7名的「亞洲貓王」唐嘉鴻，今天以82.102完成2連霸，國北教大林冠儀奪銀，「地主」國體大葉政獲得銅牌。

東奧國手丁華恬全大運處女秀，代表輔仁大學的她在個人全能拿下48.867分，些微差距敗給麥劉湘涵的49.435，留下銀牌；銅牌由國北教大賴品儒以48.568分拿下。