快訊

總統府再爆6案 新增5憲兵、1車籍管理員工確診

美國前進戰略能對抗中國？ 看濱海作戰團的變革

馬克宏驚險連任：面對分裂「四個法國」？

網球／吳東霖奪ATP首冠 獲法網會外資格喊「熬到了」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
吳東霖首度拿下ATP挑戰賽單打金盃。圖／吳東霖提供
吳東霖首度拿下ATP挑戰賽單打金盃。圖／吳東霖提供

我國23歲網球好手吳東霖，今天在ATP塔拉哈西挑戰賽奪下生涯第一座挑戰賽金盃，2016年轉入職業的他大呼：「總算被我熬到了！」

吳東霖有188公分的好身材，過去曾兩度打進ATP挑戰賽決賽，離金盃都差最後一勝，今天第3次挑戰終於以6：3、6：4擊敗美國選手莫阿（Michael Mmoh），除迎接個人首座ATP挑戰賽冠軍，也成王宇佐、盧彥勳、莊吉生曾俊欣後的我國第5人。

世界排名221的吳東霖透露，決賽碰排名198名的莫阿（Michael Mmoh），就像「冥冥註定」，因他14歲就曾在青少年賽事碰過莫阿，當時雖在激戰落敗，但讓小小年紀的自己萌生挑戰職業的念頭，今天完成生涯一項里程碑又是遇到莫阿，是十分特別的緣份。

轉入職業6年終於迎接ATP挑戰賽首冠，吳東霖特別感謝台灣體大、海碩集團、遠端進行心理訓練及諮詢的教授莊艷惠及裕元教育基金會、草屯全城網球隊的支持半幫助，他說：「昨天就已經算是達成這次出來的目標，拿到法網會外賽資格，今天賽前並沒想太多，打得比較放鬆，也因為這陣子（曾）俊欣的好表現，也激勵到我，讓我愈來愈相信自己也有這樣的潛力，很高興這次總算被我熬到了。」

吳東霖首度拿下ATP挑戰賽單打金盃。圖／吳東霖提供
吳東霖首度拿下ATP挑戰賽單打金盃。圖／吳東霖提供

曾俊欣 莊吉生 王宇佐

延伸閱讀

網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠

網球／塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手

米蘭達可兒「超模媽咪」的時尚日常！做瑜伽、打網球、時髦旅行都搭20萬的LV奢華美包

網球／納達爾缺席巴塞隆納公開賽 受困肋傷復出時間未定

相關新聞

訓練心得／大哥來破五 Ironman 70.3 台東 4h53m

從肉腳到M50三鐵113km破五的心得分享。鐵人三項是長時間有氧耐力運動，想要進步，除了不可避免的訓練時數以外，還有很多眉角技巧需要注意，才能在比賽發揮100%的訓練成果。 心得整理如下：

網球／吳東霖奪ATP首冠 獲法網會外資格喊「熬到了」

我國23歲網球好手吳東霖，今天在ATP塔拉哈西挑戰賽奪下生涯第一座挑戰賽金盃，2016年轉入職業的他大呼：「總算被我熬到...

網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠

台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單決賽，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿，勇奪個人首座世界職業網球協會（ATP）...

中華隊反曲弓 世界盃金帶銅

延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在今年第一場國際賽再傳捷報，由東奧國手「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代好手蘇于洋組...

96聯賽首站 新中橫近千人車拚

「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」昨登場，916名選手從南投水里拚上塔塔加，吳之皓、劉予倫分別在男子、...

金門馬濃霧中競跑 地主跑者封王

不畏疫情，停辦2年的金門馬拉松在疫情嚴峻情況下依然開跑，參賽者須打滿3劑，入場前「快篩陰」。昨天在國軍吉普車擔任前導，男...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。