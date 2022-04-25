網球／吳東霖奪ATP首冠 獲法網會外資格喊「熬到了」
我國23歲網球好手吳東霖，今天在ATP塔拉哈西挑戰賽奪下生涯第一座挑戰賽金盃，2016年轉入職業的他大呼：「總算被我熬到了！」
吳東霖有188公分的好身材，過去曾兩度打進ATP挑戰賽決賽，離金盃都差最後一勝，今天第3次挑戰終於以6：3、6：4擊敗美國選手莫阿（Michael Mmoh），除迎接個人首座ATP挑戰賽冠軍，也成王宇佐、盧彥勳、莊吉生及曾俊欣後的我國第5人。
世界排名221的吳東霖透露，決賽碰排名198名的莫阿（Michael Mmoh），就像「冥冥註定」，因他14歲就曾在青少年賽事碰過莫阿，當時雖在激戰落敗，但讓小小年紀的自己萌生挑戰職業的念頭，今天完成生涯一項里程碑又是遇到莫阿，是十分特別的緣份。
轉入職業6年終於迎接ATP挑戰賽首冠，吳東霖特別感謝台灣體大、海碩集團、遠端進行心理訓練及諮詢的教授莊艷惠及裕元教育基金會、草屯全城網球隊的支持半幫助，他說：「昨天就已經算是達成這次出來的目標，拿到法網會外賽資格，今天賽前並沒想太多，打得比較放鬆，也因為這陣子（曾）俊欣的好表現，也激勵到我，讓我愈來愈相信自己也有這樣的潛力，很高興這次總算被我熬到了。」
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