網球／吳東霖奪ATP首冠 獲法網會外資格喊「熬到了」

我國23歲網球好手吳東霖，今天在ATP塔拉哈西挑戰賽奪下生涯第一座挑戰賽金盃，2016年轉入職業的他大呼：「總算被我熬到了！」

吳東霖有188公分的好身材，過去曾兩度打進ATP挑戰賽決賽，離金盃都差最後一勝，今天第3次挑戰終於以6：3、6：4擊敗美國選手莫阿（Michael Mmoh），除迎接個人首座ATP挑戰賽冠軍，也成王宇佐、盧彥勳、莊吉生及曾俊欣後的我國第5人。

世界排名221的吳東霖透露，決賽碰排名198名的莫阿（Michael Mmoh），就像「冥冥註定」，因他14歲就曾在青少年賽事碰過莫阿，當時雖在激戰落敗，但讓小小年紀的自己萌生挑戰職業的念頭，今天完成生涯一項里程碑又是遇到莫阿，是十分特別的緣份。