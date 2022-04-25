網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠
台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單決賽，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿，勇奪個人首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。
吳東霖成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生及曾俊欣後，再有台灣選手拿下ATP挑戰賽男單冠軍。
現年23歲的吳東霖這次前進美國佛羅里達州，參加ATP塔拉哈西（Tallahassee）挑戰賽，男單從32強出發，一路過關斬將，以僅失一盤之姿，挺進決賽。
吳東霖決賽對手為排名第198名的美國選手莫阿（Michael Mmoh），兩人首度在男單賽事碰頭。
吳東霖今天開賽狀況不錯，連保帶破取得3比0領先，隨後穩紮穩打，以6比3先下一城。
兩人歷經次盤前段互破，吳東霖第3局再度攻破對手發球局，並守住領先優勢，以6比4迎接勝利。
吳東霖今年2月曾在國際網球總會（ITF）巡迴賽聖多明哥（Santo Domingo）站奪下男單冠軍，這次在歷經前2次ATP挑戰賽決賽失利後，終於搶下生涯首座ATP挑戰賽男單金盃。
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