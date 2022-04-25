快訊

台鐵傳司機員PCR陽性確診 緊急匡列7人

好想贏日本？韓國崇日又反日的愛恨情結

網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠

中央社 / 台北25日電
吳東霖在塔拉哈西挑戰賽男單封王，勇奪個人首座ATP挑戰賽男單冠軍。 圖擷自ATP Challenger Tour推特
吳東霖在塔拉哈西挑戰賽男單封王，勇奪個人首座ATP挑戰賽男單冠軍。 圖擷自ATP Challenger Tour推特

台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單決賽，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿，勇奪個人首座世界職業網球協會（ATP）挑戰賽男單冠軍。

吳東霖成為繼王宇佐、盧彥勳、莊吉生及曾俊欣後，再有台灣選手拿下ATP挑戰賽男單冠軍。

現年23歲的吳東霖這次前進美國佛羅里達州，參加ATP塔拉哈西（Tallahassee）挑戰賽，男單從32強出發，一路過關斬將，以僅失一盤之姿，挺進決賽。

吳東霖決賽對手為排名第198名的美國選手莫阿（Michael Mmoh），兩人首度在男單賽事碰頭。

吳東霖今天開賽狀況不錯，連保帶破取得3比0領先，隨後穩紮穩打，以6比3先下一城。

兩人歷經次盤前段互破，吳東霖第3局再度攻破對手發球局，並守住領先優勢，以6比4迎接勝利。

吳東霖今年2月曾在國際網球總會（ITF）巡迴賽聖多明哥（Santo Domingo）站奪下男單冠軍，這次在歷經前2次ATP挑戰賽決賽失利後，終於搶下生涯首座ATP挑戰賽男單金盃。

延伸閱讀

網球／穆西亞網賽男單封王 曾俊欣奪第3座ATP挑戰賽冠軍

網球／台灣男網台維斯盃擊敗瓜地馬拉 保住世界二級資格

相關新聞

網球／塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手

世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇今天不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗，今年首度打進冠軍...

網球／塔拉哈西賽封王 吳東霖奪ATP挑戰賽男單首冠

台灣網球好手吳東霖今天在塔拉哈西挑戰賽男單決賽，以6比3、6比4擊敗美國選手莫阿，勇奪個人首座世界職業網球協會（ATP）...

中華隊反曲弓 世界盃金帶銅

延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在今年第一場國際賽再傳捷報，由東奧國手「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代好手蘇于洋組...

96聯賽首站 新中橫近千人車拚

「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」昨登場，916名選手從南投水里拚上塔塔加，吳之皓、劉予倫分別在男子、...

金門馬濃霧中競跑 地主跑者封王

不畏疫情，停辦2年的金門馬拉松在疫情嚴峻情況下依然開跑，參賽者須打滿3劑，入場前「快篩陰」。昨天在國軍吉普車擔任前導，男...

CHALLENGE TAIWAN十周年賽事 許仁茂勇奪226K冠軍

CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站，最艱難的226K項目，由地表最強鐵人老爸許仁茂拿下冠軍，鐵人教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。