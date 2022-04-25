快訊

塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手

塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手

中央社 / 貝爾格勒24日綜合外電報導
世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗。 美聯社
世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗。 美聯社

世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇今天不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗，今年首度打進冠軍戰就失利。

頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）以2比6、7比6（7比4）和0比6敗給第2種子盧布列夫（Andrey Rublev），未能在老家貝爾格勒市（Belgrade）第3次拿下塞爾維亞公開賽冠軍。

約克維奇年初因未接種疫苗入境澳洲遭驅逐出境，喪失在澳洲公開賽衛冕的機會，其後罕見出賽，這是他今年參加的僅僅第3項比賽。

Novak Djokovic

延伸閱讀

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

彭博：俄烏戰爭給中國大陸的啟示 武力犯台恐更快更狠

西方批中國軍事裝備「過時」？ 塞爾維亞總統：非常有效

COVID-19全球最新情報4月12日 全球至少4.9億人確診

相關新聞

塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手

世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇今天不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗，今年首度打進冠軍...

CHALLENGE TAIWAN十周年賽事 許仁茂勇奪226K冠軍

CHALLENGE FAMILY國際鐵人三項競賽台灣站，最艱難的226K項目，由地表最強鐵人老爸許仁茂拿下冠軍，鐵人教練...

96聯賽首站 新中橫近千人車拚

「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」昨登場，916名選手從南投水里拚上塔塔加，吳之皓、劉予倫分別在男子、...

金門馬濃霧中競跑 地主跑者封王

不畏疫情，停辦2年的金門馬拉松在疫情嚴峻情況下依然開跑，參賽者須打滿3劑，入場前「快篩陰」。昨天在國軍吉普車擔任前導，男...

射箭／男團橫掃世界盃首站 湯智鈞：金牌是大家的

台灣男子反曲弓射箭代表隊今天在射箭世界盃首站土耳其男團決賽摘金。湯智鈞賽後表示，金牌不單是男團的，是大家一起得到的。奪牌...

跆拳道／品勢世錦賽 中華隊力抗地主韓國摘4金

兩年一度的世界跆拳道品勢錦標賽今年在韓國高陽舉行，4天賽事今天落幕，台灣代表隊屢傳捷報，最終共抱回4金8銀7銅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。