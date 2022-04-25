塞爾維亞公開賽冠軍戰 約克維奇不敵俄國對手
世界排名第一的塞爾維亞網球好手約克維奇今天不敵俄羅斯對手盧布列夫，在塞爾維亞公開賽的決賽經3盤拚戰吞敗，今年首度打進冠軍戰就失利。
頭號種子約克維奇（Novak Djokovic）以2比6、7比6（7比4）和0比6敗給第2種子盧布列夫（Andrey Rublev），未能在老家貝爾格勒市（Belgrade）第3次拿下塞爾維亞公開賽冠軍。
約克維奇年初因未接種疫苗入境澳洲遭驅逐出境，喪失在澳洲公開賽衛冕的機會，其後罕見出賽，這是他今年參加的僅僅第3項比賽。
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