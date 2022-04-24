射箭／男團橫掃世界盃首站 湯智鈞：金牌是大家的

台灣男子反曲弓射箭代表隊今天在射箭世界盃首站土耳其男團決賽摘金。湯智鈞賽後表示，金牌不單是男團的，是大家一起得到的。奪牌當下，台灣隊是世界第一。他也透露，爸媽擔心他此行緊張，不常來電，改傳訊關心。

台灣男子反曲弓代表隊以去年東京奧運男團銀牌為班底，由「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代射手蘇于洋出戰。3人今天在安塔利亞（Antalya）射箭世界盃男團決賽，全場射出10支10分箭，以6比0壓倒義大利奪金。

湯智鈞賽後對中央社表示，大家的表現都非常不錯，有發揮全隊實力。這面金牌也不是男團自己的，「是我們大家一起得到的，在這當下，我們是世界第一」。未來一起努力加油，備戰9月杭州亞運，讓世界看見台灣。

湯智鈞也透露，這次遠征土耳其，爸爸媽媽不常打電話給他，反而使用通訊軟體Line連絡，就是擔心他太緊張，希望他放鬆。爸媽也不斷說，對他信心十足。

總教練林政賢指出，男團表現一直在水準內，此行主要是調整狀態，適應比賽，所以他們沒有抱持一定要得到金牌的心態，「就是把動作做好、增加比賽經驗值」。

防疫方面，湯智鈞指出，教練們不斷提醒做好防疫措施，時時擔心選手的身體狀況，「我們幾乎待在房間裡面」。林政賢也坦言，為了將防疫做到滴水不漏，在安全環境中備戰，比起其他國家的選手，台灣隊在防疫這塊確實比較辛苦。

「大家辛苦了」，林政賢想對全隊喊話，接下來的目標是杭州亞運。不管接下來的賽事有沒有奪牌，都是其次，重點在於經驗。

除了男團摘金外，台灣女子反曲弓射箭代表隊日前同樣有所斬獲，由雷千瑩領軍，率彭家楙與郭紫穎，擊退義大利、射下女團銅牌。

2022射箭世界盃共有4場分站與1場總決賽，全隊今天賽事結束後，將在土耳其進行移地訓練，再轉戰下一站韓國，預計5月底返台。