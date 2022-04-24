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射箭／係金的！中華男子神射手土耳其世界盃摘金

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
「湯包」湯智鈞。圖／中華射箭協會提供
「湯包」湯智鈞。圖／中華射箭協會提供

中華隊2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓男團金牌。圖／中華射箭協會提供
中華隊2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓男團金牌。圖／中華射箭協會提供
延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在2022安塔利亞射箭世界盃男、女團體賽都站上頒獎台，女子隊奪下銅牌，今天由東奧國手「湯包」湯智鈞魏均珩及新生代好手蘇于洋組成的男子隊，金牌戰以6：0射下義大利隊，帶回金牌。

湯智鈞和魏均珩是去年東奧摘銀成員，搭配蘇于洋出征世界盃，和「雷母」雷千瑩、彭家楙和郭紫穎的女子隊都列第2種子，兩隊也都射進獎牌戰，男子隊更一路挺進今天壓軸日的男團金牌戰。

面對義大利，中華隊第一局就有56分演出，輕取出現一枝7分箭的義大利，第二局也以3枝10分箭在內的57分壓下義大利的55分；第三局，中華隊6枝箭就有4枝滿分箭，以再一個57：55拿下，直接以積分6：0「橫掃」義大利，今年第一場國際賽就開出紅盤。

中華隊2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓男團金牌。圖／中華射箭協會提供
中華隊2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓男團金牌。圖／中華射箭協會提供

湯智鈞 中華隊 魏均珩

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