射箭／係金的！中華男子神射手土耳其世界盃摘金
延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在2022安塔利亞射箭世界盃男、女團體賽都站上頒獎台，女子隊奪下銅牌，今天由東奧國手「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代好手蘇于洋組成的男子隊，金牌戰以6：0射下義大利隊，帶回金牌。
湯智鈞和魏均珩是去年東奧摘銀成員，搭配蘇于洋出征世界盃，和「雷母」雷千瑩、彭家楙和郭紫穎的女子隊都列第2種子，兩隊也都射進獎牌戰，男子隊更一路挺進今天壓軸日的男團金牌戰。
面對義大利，中華隊第一局就有56分演出，輕取出現一枝7分箭的義大利，第二局也以3枝10分箭在內的57分壓下義大利的55分；第三局，中華隊6枝箭就有4枝滿分箭，以再一個57：55拿下，直接以積分6：0「橫掃」義大利，今年第一場國際賽就開出紅盤。
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