射箭／係金的！中華男子神射手土耳其世界盃摘金

中華隊2022安塔利亞射箭世界盃反曲弓男團金牌。圖／中華射箭協會提供 延續東京奧運摘銀好成績，我國反曲弓射箭隊在2022安塔利亞射箭世界盃男、女團體賽都站上頒獎台，女子隊奪下銅牌，今天由東奧國手「湯包」湯智鈞、魏均珩及新生代好手蘇于洋組成的男子隊，金牌戰以6：0射下義大利隊，帶回金牌。

湯智鈞和魏均珩是去年東奧摘銀成員，搭配蘇于洋出征世界盃，和「雷母」雷千瑩、彭家楙和郭紫穎的女子隊都列第2種子，兩隊也都射進獎牌戰，男子隊更一路挺進今天壓軸日的男團金牌戰。