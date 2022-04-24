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新中橫自行車賽 近千單車好手拚上玉山塔塔加

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」今登場，也是今年「96聯賽」開幕首站。圖／南投縣政府提供
「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」今登場，也是今年「96聯賽」開幕首站。圖／南投縣政府提供

「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」今登場，也是今年「96聯賽」開幕首站，逾900名選手從南投水里拚上玉山塔塔加，男、女子組最終由選手吳之皓、劉予倫奪冠，縣內自行車好手盧紹軒則拿下聯賽首站「衝刺王」。

南投縣政府指出，縣府與台灣自由車運動協會合辦「塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」，今年雖遇疫情，但遵照防疫規定於今登場，吸引美、英、中、日、菲、印尼、瑞士、比利時、加拿大、喬治亞、荷蘭等13國共916名國內外好手參賽。

該賽事於今天上午6時30分在國立水里商工集結鳴笛出發，途經台21線信義、和社，最後抵達玉山國家公園塔塔加，沿線山景壯麗，全長72公里賽道堪稱「台灣最美自行車登山挑戰路線」，更是指標性自行車賽「96聯賽」今年的開幕首站。

台灣自由車運動協會表示，為帶動國內自行車風氣，該會與96自轉車聯合創辦「96聯賽」，每年於國內舉辦4站賽事，並比照UCI規格設立各分組獎金，但去年只辦2站就因疫被迫停賽，今年因此延續去年積分，由塔塔加站揭開序幕。

而經各路經英好手「騎」聚一堂競速，今年男子精英組由吳之皓以2小時40分17.010秒奪冠，女子組劉予倫則以3小時23分37.460秒勝出；南投縣自行車好手盧紹軒總排名今為第13名，但拿下「96聯賽」開幕首站的「衝刺王」。

南投縣政府表示，透過自行車活動讓選手以騎遊方式欣賞南投山水美景，更攜家帶眷在比賽後在信義當地品嘗梅子特產美食，甚至前往日月潭、杉林溪、溪頭等附近風景區遊憩，留下美好回憶，同時帶動地方觀光及經濟。

南投縣自行車好手盧紹軒在今天的「新中橫自行車挑戰賽」拿下第13名，但拿下該站點「衝刺王」。圖／南投縣政府提供
南投縣自行車好手盧紹軒在今天的「新中橫自行車挑戰賽」拿下第13名，但拿下該站點「衝刺王」。圖／南投縣政府提供
「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」今登場，吸引13國共916名單車好手參賽。圖／南投縣政府提供
「2022永不放棄－塔塔加探索新中橫自行車挑戰活動」今登場，吸引13國共916名單車好手參賽。圖／南投縣政府提供

自由車 喬治 比利

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