金門馬拉松如期復賽 何盡平、張芷瑄稱王封后

一波三折的金門馬拉松今天登場，近800名跑者在濃霧中開跑。在地長跑名將何盡平和台灣田徑好手張芷瑄稱王封后。何盡平開心能重返榮耀；張芷瑄笑說濃霧讓看不清賽道美景。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂1月中旬舉辦的金馬門在開跑前幾天驟然宣布延賽，遭跑友罵翻；3月16日疫情趨緩，縣府宣布競賽組復賽。沒想到本土疫情近期增溫，加上金門「零確診」破功，金門馬是否復賽，再度引發地方熱議。

縣府秘書長陳祥麟今天接受記者聯訪表示，縣府在考量疫苗覆蓋率已達一定程度，確診者多於輕症，決定照常舉辦馬拉松；不過，在縣府不斷溝通下，不少跑友改採線上跑步方式，因此，今天實體參賽選手為796人，其中來自台灣本島跑友不到300人，並不會影響金門防疫量能。

陳祥麟表示，大會對參賽者都採取最高規格防疫措施，選手必須打完3劑疫苗，現場並提供快篩陰性證明才能參賽。在起跑500公尺，維持一定安全距離後，跑者才能脫去口罩。不過，今天報到時，仍有少數跑友未能提供快篩陰性證明，而無法參賽。

僅管縣府宣布開幕式和沿途啦啦隊，將馬拉松簡化到純體育賽事，但今天仍在熱舞開場下，由陳祥麟與縣府教育處長黃雅芬、金門縣體育會理事長唐麗輝和馬英九基金會董事長金溥聰等人鳴槍後，揭開2022金門馬拉松序幕。

與以往不同的是，今年金門馬改從金湖體育館起跑，路線也略為調整。何盡平受訪表示，由於自己是金門子弟，熟悉地形，只是路線反過來跑而已，尤其對後半段坡度賽道駕馭自如，最後以2小時35分57秒勇奪男子組全馬第1。

2016年奧運後，何盡平運動生涯起起伏伏，他說，畢竟自己最愛的是跑步，而且為了信守對女兒跑出第1的承諾，他今天全力以赴，雖然比自己最好的成績慢了20分鐘，還是開心能在賽道上重返榮耀。

以3小時0分5秒摘下女子組全馬冠軍的張芷瑄說，等了2年，終於跑到了金門馬。她坦承，備賽時間只有1個月，確實倉促，而且今天天氣炎熱，賽前沒有多大把握，心想只要能盡力完賽即可，沒想到能跑出第1。不過，她覺得遺憾的是，本想好好欣賞這次新賽道風景，開跑時濃霧瀰漫，看不見；霧散了太陽出來，眼睛睜不開，結果「從頭到尾沒看到賽道兩旁風景長怎樣」。