快訊

影／「我想看到太陽」 烏克蘭馬立波人躲地底2個月畫面曝光

網傳快篩實名制425上路藥局名單 藥師公會：5月才開始

金門馬拉松如期復賽 何盡平、張芷瑄稱王封后

中央社 / 金門縣24日電
張芷瑄以3小時的佳績取得全馬女子組第1名。圖／體育局提供
張芷瑄以3小時的佳績取得全馬女子組第1名。圖／體育局提供

一波三折的金門馬拉松今天登場，近800名跑者在濃霧中開跑。在地長跑名將何盡平和台灣田徑好手張芷瑄稱王封后。何盡平開心能重返榮耀；張芷瑄笑說濃霧讓看不清賽道美景。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，原訂1月中旬舉辦的金馬門在開跑前幾天驟然宣布延賽，遭跑友罵翻；3月16日疫情趨緩，縣府宣布競賽組復賽。沒想到本土疫情近期增溫，加上金門「零確診」破功，金門馬是否復賽，再度引發地方熱議。

縣府秘書長陳祥麟今天接受記者聯訪表示，縣府在考量疫苗覆蓋率已達一定程度，確診者多於輕症，決定照常舉辦馬拉松；不過，在縣府不斷溝通下，不少跑友改採線上跑步方式，因此，今天實體參賽選手為796人，其中來自台灣本島跑友不到300人，並不會影響金門防疫量能。

陳祥麟表示，大會對參賽者都採取最高規格防疫措施，選手必須打完3劑疫苗，現場並提供快篩陰性證明才能參賽。在起跑500公尺，維持一定安全距離後，跑者才能脫去口罩。不過，今天報到時，仍有少數跑友未能提供快篩陰性證明，而無法參賽。

僅管縣府宣布開幕式和沿途啦啦隊，將馬拉松簡化到純體育賽事，但今天仍在熱舞開場下，由陳祥麟與縣府教育處長黃雅芬、金門縣體育會理事長唐麗輝和馬英九基金會董事長金溥聰等人鳴槍後，揭開2022金門馬拉松序幕。

與以往不同的是，今年金門馬改從金湖體育館起跑，路線也略為調整。何盡平受訪表示，由於自己是金門子弟，熟悉地形，只是路線反過來跑而已，尤其對後半段坡度賽道駕馭自如，最後以2小時35分57秒勇奪男子組全馬第1。

2016年奧運後，何盡平運動生涯起起伏伏，他說，畢竟自己最愛的是跑步，而且為了信守對女兒跑出第1的承諾，他今天全力以赴，雖然比自己最好的成績慢了20分鐘，還是開心能在賽道上重返榮耀。

以3小時0分5秒摘下女子組全馬冠軍的張芷瑄說，等了2年，終於跑到了金門馬。她坦承，備賽時間只有1個月，確實倉促，而且今天天氣炎熱，賽前沒有多大把握，心想只要能盡力完賽即可，沒想到能跑出第1。不過，她覺得遺憾的是，本想好好欣賞這次新賽道風景，開跑時濃霧瀰漫，看不見；霧散了太陽出來，眼睛睜不開，結果「從頭到尾沒看到賽道兩旁風景長怎樣」。

延伸閱讀

金門縣府公布3+2確診者足跡 共匡列接觸者108人

金門一家3口爆確診 縣府宣布匡列近50人、學校停課

新北男金門自由行回台確診 7匡列者PCR全陰

確診者來金門趴趴走 縣府匡列7人多家餐廳暫停營業

相關新聞

金門馬拉松如期復賽 何盡平、張芷瑄稱王封后

一波三折的金門馬拉松今天登場，近800名跑者在濃霧中開跑。在地長跑名將何盡平和台灣田徑好手張芷瑄稱王封后。何盡平開心能重...

過動兒的蛻變 健美選手王子承特別的母親節禮物

全民運動會10月將於嘉義縣登場，花蓮縣健美代表隊進行選拔，王子承入選「男子古典形體組」，榮耀背後，是父母愛心相伴、及教練...

足球／揮別傷痛返球場 C羅又破紀錄！把進球獻給天堂的兒子

日前遭逢喪子之痛而缺席比賽的葡萄牙足球巨星C羅，昨日披上效力的曼聯球衣重返英超聯賽戰場對陣兵工廠。雖然最終曼聯以1：3輸...

田徑／葉政彥續任田協理事長

中華田徑協會昨天舉行第13屆理監事改選，現任理事長葉政彥獲得連任，將在接下來4年繼續帶領我國田徑發展，而他也強調今年有成...

斯巴達障礙跑衝刺賽 周青、謝伯韶小試身手摘冠

國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑，今天降臨高雄市大樹區舊鐵道棒壘場舉行為期兩天的賽事，首日...

田徑／葉政彥全票連任理事長 盼世大運、亞運奪佳績

中華民國田徑協會第13屆理監事選舉在今天完成，現任理事長葉政彥全票當選連任，對於未來4年將繼續帶領田徑協會，葉政彥表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。